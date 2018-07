Na estreia de Felício, Bulls vence o seu 1º jogo na pré-temporada da NBA

Felício permaneceu em quadra por quase 11 minutos e não pontuou - errou os dois arremessos que tentou. Em compensação, obteve quatro rebotes, roubou duas bolas e deu uma assistência pelo Bulls, que teve os cestinhas da partida, Jimmy Butler e Doug McDermott, ambos com 23 pontos.

O duelo no United Center também foi o primeiro do Bucks na pré-temporada da liga norte-americana de basquete. E o principal destaque do time na partida foi Rashad Vaughn, que marcou 20 pontos.

Além de Felício, outros dois brasileiros estiveram em ação na terça-feira, na pré-temporada da NBA: Nenê Hilário e Raulzinho. Quem mais se destacou foi o pivô que ajudou o Washington Wizards a massacrar o Philadelphia 76ers por 129 a 95, em casa.

O time de Washington teve produção ofensiva impressionante no segundo tempo, com 73 pontos anotados. Nenê começou o duelo entre os reservas, mas ainda assim marcou 12 pontos e conseguiu seis rebotes nos 19 minutos em que atuou. Otto Porter foi o cestinha do duelo com 22 pontos, enquanto Ramon Sessions fez 11 pontos e distribuiu dez assistências. Nerlens Noel e Isaiah Canaan anotaram 13 pontos cada para o 76ers.

Em Honolulu, no Havaí, o Utah Jazz superou o Los Angeles Lakers por 117 a 114, em duelo definido apenas na prorrogação. O armador Raulzinho contribuiu para o triunfo do time de Salt Lake City com três pontos, dois rebotes e quatro assistências em 16 minutos. Alec Burks foi o cestinha do jogo com 27 pontos para o Jazz, seis a mais do que Rodney Hood.

Louis Williams fez 20 pontos pelo Lakers, Roy Hibbert acumulou 16 pontos e 11 rebotes e Kobe Bryant somou 13 pontos, três assistências e dois rebotes. O brasileiro Marcelinho Huertas ainda se recupera de lesão e segue sem ter estreado pelo time de Los Angeles.

Na Itália, em Milão, o Boston Celtics superou o Olimpia Milano por 124 a 91. Isaiah Thomas liderou a vitória do seu time com 14 pontos. Alessandro Gentile, do time da casa, foi o cestinha do duelo com 19 pontos.