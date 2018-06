Na estreia de Isaiah Thomas, Cavaliers bate Blazers e encerra série negativa

Aclamado pelo público, Isaiah Thomas encerrou uma longa inatividade e finalmente fez a sua estreia pelo Cleveland Cavaliers. E ele teve boa atuação na rodada de terça-feira da NBA, tendo contribuído para que o seu time encerrasse uma sequência de três derrotas ao superar o Portland Trail Blazers por 127 a 110, em casa.

+ Com 52 pontos de DeRozan, Raptors vence Bucks na prorrogação

+ Lesão afasta Harden do Rockets por pelo menos duas semanas

Na sua primeira partida em sete meses, Thomas, que foi envolvido em uma troca com o Boston Celtics, ficou em quadra por 19 minutos, com 17 pontos e três arremessos de três convertidos, mesmo número de assistências que distribuiu. Ele deixou o jogo definitivamente quando faltavam 8min10 para o término do quarto período e a vantagem do Cavaliers era de 12 pontos.

Thomas não jogava desde 19 de maio por causa da ruptura de uma cartilagem no seu quadril, problema que o tirou dos playoffs da NBA e até colocou a sua carreira em risco. LeBron anotou 24 pontos, Kevin Love acrescentou 19 e Jae Crowder somou 15 para o Cavaliers, que vinha de derrotas para Golden State Warriors, Sacramento Kings e Utah Jazz e ocupa a terceira posição na Conferência Leste.

Damian Lillard totalizou 25 pontos na sua volta ao Blazers, após perder cinco jogos por causa de uma lesão muscular. Jusuf Nurkic agregou 23 pontos e CJ McCollum acrescentou 19 para o sétimo colocado do Oeste.

Em noite histórica para Gregg Popovich, que se isolou como quinto técnico com mais vitórias na NBA - 1.176 -, o San Antonio Spurs bateu o New York Knicks por 100 a 91, fora de casa, no jogo em que Kahwhi Leonard teve a sua maior produção ofensiva neste campeonato - marcou 25 pontos, além de ter dado quatro assistências.

LaMarcus Aldridge anotou 29 pontos e Manu Ginóbili contribuiu com 12 para o Spurs, que venceu quatro dos últimos cinco jogos, sendo que havia passado pelo Knicks em 28 de dezembro, por 119 a 107. O time está na terceira posição no Oeste. Michael Beasley somou 18 pontos pelo Knicks, o nono colocado do Leste.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Los Angeles Clippers embalou a quarta vitória consecutiva ao passar por 115 a 103 sobre o Memphis Grizzlies com 33 pontos de Lou Williams. O Charlotte Hornets contou com 21 pontos de Nicolas Batum e 20 pontos e oito rebotes de Dwight Howard para derrotar o Sacramento Kings por 131 a 111. Com 34 pontos de Devin Booker e 31 de TJ Warren, o Phoenix Suns bateu o Atlanta Hawks por 104 a 103.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Washington Wizards x New York Kncks

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x Detroit Pistons

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder