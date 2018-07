Na estreia de Varejão, Warriors vencem Heat com 42 pontos de Curry

Na estreia do brasileiro Anderson Varejão, o Golden State Warriors manteve a sua rotina de vitórias na temporada 2015/2016 da NBA com mais um show de Stephen Curry. Na noite de quarta-feira, os atuais campeões da liga superaram o Miami Heat por 118 a 112, fora de casa, e ampliaram a melhor campanha da temporada, agora com 51 vitórias e apenas cinco derrotas.

A 39s3 segundos do fim, Curry converteu um arremesso de três pontos que deixou o Warriors em vantagem de 110 a 108. E o astro terminou o duelo com 42 pontos, sendo o cestinha de uma partida que teve 13 mudanças na liderança do placar apenas no último quarto.

Klay Thompson somou 33 pontos, sendo 17 no período final, pelo Warrors, que chegou a ter uma desvantagem de 12 pontos no início do duelo. Já Draymond Green somou 11 rebotes e dez pontos. O brasileiro Leandrinho Barbosa totalizou seis pontos e um rebote nos 14 minutos em que jogou pelo Warriors. Já Varejão teve desempenho ainda mais discreto nos dez minutos em que ficou em quadra, com um ponto, três rebotes e uma assistência.

Dwyane Wade teve a sua maior produção ofensiva na temporada, com 32 pontos, enquanto Hassan Whiteside contribuiu com 21 pontos e 13 rebotes pelo Heat. Já Luol Deng contabilizou 16 pontos e 11 rebotes pelo quarto colocado da Conferência Leste.

Segundo melhor time do Oeste e da NBA, o San Antonio Spurs conseguiu a sua terceira vitória seguida ao bater o Sacramento Kings por 108 a 92, na Califórnia, com 25 pontos de Tony Parker, sendo 12 no último quarto. O triunfo na noite de quarta foi o 35º do Spurs nos últimos 39 duelos com o Kings.

Kawhi Leonard anotou 18 pontos pelo time de San Antonio e Danny Green marcou 16. DeMarcus Cousins fez 22 pontos pela equipe de Sacramento, sendo apenas um no primeiro tempo, e conquistou dez rebotes. O Kings havia vencido as três partidas anteriores e ocupa a décima posição no Oeste.

Logo atrás do Spurs, em terceiro lugar no Oeste, o Oklahoma City Thunder bateu, fora de casa, o Dallas Mavericks por 116 a 103. Kevin Durant anotou 24 pontos, assim como Russell Westbrook, que ainda deu 13 assistências e capturou sete rebotes.

O Thunder anotou os primeiros 15 pontos do último quarto, praticamente definindo a sua vitória e encerrando uma série de duas derrotas. O alemão Dirk Nowitzki teve a sua maior produção ofensiva neste campeonato, com 33 pontos, e liderou o Mavericks, que perdeu os quatro duelos que fez com o time de Oklahoma na temporada regular. A equipe de Dallas é a sétima colocada do Oeste.

Mesmo sem Derrick Rose, Jimmy Butler e Nikola Mirotic, o Chicago Bulls superou o Washington Wizards por 109 a 104, em casa, no encontro entre os brasileiro Cristiano Felício e Nenê Hilário, pela rodada de quarta-feira da NBA.

Taj Gibson y E'Twaun Moore anotaram 17 pontos cada pelo Bulls e o espanhol Pau Gasol quase conseguiu um "triple-double", pois terminou o duelo com 15 rebotes, dez pontos e nove assistências. Bradley Beal liderou o Wizards com 19 pontos, Garrett Temple e Ramon Sessions anotaram 18 cada e John Wall fez 16.

Nenê atuou por 20 minutos pelo Wizards, com seis pontos, cinco rebotes e duas assistências. Já Cristiano Felício obteve quatro rebotes e anotou dois pontos nos 12 minutos em que jogou pelo Bulls, o sexto colocado da Conferência Leste - o time de Washington é o décimo.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 114 x 103 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 108 x 105 New York Knicks

Detroit Pistons 111 x 91 Philadelphia 76ers

Miami Heat 112 x 118 Golden State Warriors

Toronto Raptors 114 x 105 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 109 x 104 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 128 x 119 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 103 x 116 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 81 x 87 Denver Nuggets

Sacramento Kings 92 x 108 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Orlando Magic x Golden State Warriors

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

Utah Jazz x San Antonio Spurs