Na festa pelo título da NBA, Lebron James diz que fica nos Cavaliers

Os jogadores do Cleveland Cavaliers puderam medir com exatidão nesta quarta-feira o tamanho da façanha que alcançaram com o título da NBA. Segundo relatos da imprensa norte-americana e da própria franquia, 1,3 milhão de pessoas foram às ruas da cidade saudar LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson e cia.

A carreata partiu da Quicken Loans Arena, ginásio da equipe, passou pelas principais ruas da cidade e terminou no Centro de Convenção de Cleveland. Além dos campeões da NBA, Stipe Miocic, dono do cinturão dos pesos-pesados do UFC, que é natural de Ohio, e Jim Brown, ídolo do Cleveland Browns e dono de quatro troféus de MVP da NFL, liga de futebol americano, participaram da festa.

A boa notícia durante o percurso foi a confirmação de que LeBron James vai continuar em Cleveland. O astro da franquia poderia optar por se tornar agente livre no próximo dia 1.º de julho, mas avisou que não há motivo para trocar de ares neste momento.

"Eu amo isso aqui. Eu amo estar aqui. Eu amo meus companheiros. Obviamente meu agente vai cuidar de todas as coisas de logística, mas eu estou feliz. Eu não tenho planos de ir a lugar nenhum", afirmou LeBron James, em meio à festa por seu terceiro título na NBA - os outros dois foram com o Miami Heat.