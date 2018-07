Na lanterna da Conferência Oeste, Phoenix Suns demite treinador

NOVA YORK - Fazendo a pior campanha da Conferência Oeste da NBA, o Phoenix Suns anunciou nesta sexta-feira a saída do técnico Alvin Gentry, que estava no cargo desde fevereiro de 2009. Ele é o quarto treinador a ser demitido na atual temporada da liga norte-americana de basquete, depois de Mike Brown (Los Angeles Lakers), Avery Johnson (Brooklyn Nets) e Scott Skiles (Milwaukee Bucks).

Gentry tinha assumido o comando do Suns em fevereiro de 2009, ainda como técnico interino. Ao final daquela temporada, em maio, foi efetivado no cargo. Nesse período, a equipe somou 158 vitórias e 144 derrotas, chegando apenas uma vez aos playoffs - foi à final da Conferência Oeste no campeonato de 2009/2010, mas perdeu para o Los Angeles Lakers naquele confronto.

Na atual temporada da NBA, o Suns somou apenas 13 vitórias em 41 jogos disputados, ocupando o último lugar na Conferência Oeste e já praticamente sem chances de ir aos playoffs. Ao comunicar a troca de comando na tarde desta sexta-feira, direção do time de Phoenix prometeu anunciar um técnico interino, para substituir Gentry, em até 48 horas.