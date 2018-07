Na prorrogação, Vasco vence Flamengo em reencontro no basquete após nove anos

Em partida bastante disputada, o Vasco derrotou o Flamengo por 84 a 80 na prorrogação, neste domingo, na abertura do torneio amistoso Super Four Rio-Nordeste, disputado no ginásio do Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, no Ceará.

A competição que conta ainda com Solar Cearense e Vitória marcou o reencontro das tradicionais equipes do Rio após nove anos. A última vez que Flamengo e Vasco se enfrentaram em um duelo de basquete foi em 2007, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, quando o time rubro-negro levou a melhor, por 75 a 73.

Desta vez, o Vasco foi superior. No tempo regulamentar, o time cruzmaltino chegou a ficar em vantagem de dois pontos faltando 1,6 segundo para o término. No entanto, o Flamengo aproveitou uma falha de marcação e deixou tudo igual em bela jogada no estouro do cronômetro. Após pedido de tempo, Olivinha encontrou JP Batista sozinho dentro do garrafão e as equipes empataram por 75 a 75.

Na prorrogação, um fato curioso. O ginásio não tinha no placar contagem regressiva de cinco minutos, período do tempo extra. Por isso, o cronômetro foi ajustado em dez minutos e a partida terminou na metade do tempo.

A partida seguiu equilibrada. O Flamengo chegou a ficar na frente do marcador, mas, faltando 50 segundos, Murilo acertou arremesso de três pontos para o Vasco e deixou o jogo empatado em 80 a 80. O time rubro-negro desperdiçou o ataque seguinte, o Vasco ficou à frente do marcador e Nezinho, com dois lances livres, garantiu a vitória por 84 a 80.