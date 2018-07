Na reedição da final do Oeste, Thunder bate Mavericks com cesta de Durant no fim

OKLAHOMA CITY - O Oklahoma City Thunder triunfou na noite de quinta-feira na reedição da final da Conferência Oeste da NBA na temporada 2010/2011. Em casa, a equipe superou o Dallas Mavericks por 104 a 102. O triunfo manteve o time invicto no campeonato, agora com quatro vitórias. Já o Dallas, atual campeão da NBA, perdeu os três jogos que disputou nesta temporada.

O triunfo do Thunder foi garantido com uma cesta de três pontos de Kevin Durant no instante final do duelo. Com a cesta decisiva, o astro terminou a partida com 30 pontos, além de ter obtido 11 rebotes. O alemão Dirk Nowitzki foi o principal destaque do Dallas, com 29 pontos e dez rebotes.

Fora de casa, o San Antonio Spurs perdeu para o Houston Rockets por 105 a 85, apesar do bom desempenho de Tiago Splitter. O brasileiro atuou por 24 minutos e conseguiu um "double-double", com 11 rebotes e dez pontos, além de ter distribuído três assistências. Já DeJuan Blair somou 22 pontos e 12 rebotes. Kevin Martin, do Rockets, foi o cestinha da partida com 25 pontos.

O Portland Trail Blazers conseguiu a sua terceira vitória e se manteve invicto na temporada 2011/2012 da NBA ao derrotar o Denver Nuggets, em casa, por 111 a 102. Wesley Matthews, do Blazers, e Ty Lawson, do Nuggets, foram os cestinhas da partida, com 25 pontos cada. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 34 minutos, com dez pontos, nove rebotes e uma assistência.

Liderado por Dwight Howard, o Orlando Magic derrotou o New Jersey Nets por 94 a 78, em casa. O pivô terminou a partida com 16 pontos e impressionantes 24 rebotes. Esta foi a 49ª vez que o astro do time da Flórida terminou uma partida com 20 ou mais rebotes. E Howard ficou próximo do seu recorde pessoal, que é de 26. Ryan Anderson também contribuiu para o triunfo ao anotar 22 pontos. Marshon Brooks, com 27 pontos, foi o principal jogador do Nets.

O Los Angeles Lakers derrotou o New York Knicks, em casa, por 99 a 82, com ótima atuação de Kobe Bryant. O astro foi o cestinha da partida, com 28 pontos. Já Paul Gasol anotou 16 pontos e obteve dez rebotes. Carmelo Anthony, com 27 pontos, e Tyson Chandler, com 13 pontos e 11 rebotes, foram os destaques do Knicks.

Resultados de 29 de dezembro:

Orlando Magic 94 x 78 New Jersey Nets

Houston Rockets 105 x 85 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 104 x 102 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 98 x 108 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 111 x 102 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 99 x 82 New York Knicks

Jogos de 30 de dezembro:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Charlotte Bobcats x Orlando Magic

Atlanta Hawks x New Jersey Nets

Boston Celtics x Detroit Pistons

New Orleans Hornets x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls