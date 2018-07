Na volta de Garnett, Timberwolves derrota Wizards pela NBA

Deu tudo certo na partida que marcou o emotivo retorno de Kevin Garnett ao Minnesota Timberwolves. Pela rodada de quarta-feira da NBA, após um começo de partida ruim, em que chegou a ter uma desvantagem de 15 pontos, o Timberwolves derrotou o Washington Wizards por 97 a 77, em Minneapolis.

De volta ao Timberwolves, time que deixou em 2007, em negociação que envolveu o Brooklyn Nets, Garnett terminou o duelo com cinco pontos, oito rebotes e dois bloqueios nos 19 minutos em que permaneceu em quadra. Kevin Martin foi o cestinha da partida com 28 pontos e Andrew Wiggins anotou 19 pelo Timberwolves, que tem a pior campanha da Conferência Oeste, com 13 vitórias em 56 partidas.

Marcin Gortat somou 15 rebotes e nove pontos, enquanto o brasileiro Nenê Hilário anotou 12 pontos, obteve quatro rebotes e deu uma assistência nos 24 minutos em que permaneceu em quadra pelo Wizards, que não contou com Paul Pierce. O time perdeu os últimos cinco jogos e dez dos últimos 12, ocupando a quinta posição no Leste, com 33 triunfos em 58 jogos.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Portland Trail Blazers conquistou a sua primeira vitória desde a pausa da liga para o All-Star Game ao bater o San Antonio Spurs por 111 a 95, em casa, encerrando uma série de duas derrotas. Wesley Matthews foi o cestinha da partida com 31 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge somou 13 rebotes e 11 pontos pelo Blazers.

Seis jogadores do time de Portland anotaram ao menos dez pontos. Além disso, a equipe acertou 13 de 26 arremessos de três, sendo quatro deles com Matthews. Agora o Blazers acumula 37 vitórias e 19 derrotas, na quarta posição na Conferência Oeste.

O brasileiro Tiago Splitter somou seis pontos e quatro rebotes, enquanto Tim Duncan anotou 20 pontos pelo Spurs. Os atuais campeões da NBA ocupam a sétima posição no Oeste com 34 vitórias e 23 derrotas.

Líder da Conferência Leste da NBA, o Atlanta Hawks deu mais um passo na tentativa de deixar para trás o seu momento ruim ao superar o Dallas Mavericks por 104 a 87, em casa, também se aproveitando da ausência de Rajon Rondo, que foi suspenso por uma partida pela equipe do Texas por conduta prejudicial, depois de uma dura discussão do armador com o técnico Rick Carlisle durante o triunfo sobre o Toronto Raptors na noite de terça-feira.

O reserva Dennis Schroder anotou 17 pontos e liderou um grupo de seis jogadores do Hawks que marcaram ao menos dez pontos. Esta foi a segunda vitória do time de Atlanta, que vinha de quatro derrotas nos últimos sete confrontos. Agora os líderes do Leste estão com 45 triunfos em 57 partidas. Monta Ellis foi o cestinha da partida com 19 pontos pelo Mavericks, o quinto colocado do Oeste com 39 vitórias e 21 derrotas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 90 x 93 Miami Heat

Atlanta Hawks 104 x 87 Dallas Mavericks

Boston Celtics 115 x 94 New York Knicks

Chicago Bulls 86 x 98 Charlotte Hornets

Houston Rockets 110 x 105 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 104 x 88 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 97 x 77 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 102 x 96 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 96 x 110 Phoenix Suns

Utah Jazz 97 x 100 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 102 x 90 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 111 x 95 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder