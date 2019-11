Na volta de Kemba Walker a Charlotte, Celtics ganham a 6ª seguida na NBA

Em noite de retorno emocionante de Kemba Walker a Charlotte, Jayson Tatum marcou 23 pontos e o Boston Celtics venceu os Hornets por 108 a 87, pela rodada de quinta-feira da NBA. Foi o sexto triunfo consecutivo do time do Massachusetts, que só perdeu na estreia e lidera a Conferência Leste.

LEIA TAMBÉM > Rockets vencem com 36 pontos de Harden e impõem nova derrota aos Warriors

Walker estava com a pontaria ruim, tendo errado os seis primeiros arremessos de quadra. E fechou a noite com 14 pontos e seis assistências. O armador também foi aplaudido de pé pela torcida após a exibição de um vídeo em sua homenagem, indo aos prantos em função do reconhecimento pela equipe em que atuou por oito temporadas e é seu maior cestinha. Ele trocou o time pelos Celtics antes do começo do atual campeonato.

Gordon Hayward acrescentou 20 pontos e dez rebotes pelo Boston. Já Miles Bridges acumulou 18 pontos e dez rebotes pelo Charlotte.

Também pela rodada de sexta-feira, o Los Angeles Clippers superou, em casa, o Portland Trail Blazers por 107 a 101, na 900ª vitória da carreira do técnico Doc Rivers. Assim, se tornou o 13º treinador na história da NBA a atingir tal marca. Para isso, contou com uma atuação decisiva de Lou Williams no minuto final, quando anotou cinco dos seus 26 pontos.

Poupado da partida anterior, contra o Milwaukee Bucks, Kawhi Leonard retornou aos Clippers com 27 pontos e 13 rebotes, sendo importante para a vitória no último quarto, em que o time iniciou em desvantagem de oito pontos. Foi o quinto triunfo em seis jogos como mandante do time de Los Angeles.

Damian Lillard e CJ McCollum lideraram o Portland com 22 pontos cada, mas ambos passaram em branco no quarto período da terceira derrota consecutiva dos Blazers. Foi quando Anfernee Simons marcou 16 dos seus 17 pontos no duelo.

Em casa, o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder por 121 a 112 com 39 pontos de LaMarcus Aldridge. Danilo Gallinari marcou 27 pontos pelo Thunder. Já o Miami Heat fez 124 a 108 no Phoenix Suns com 59 pontos combinados entre Jimmy Butler e Goran Dragic.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Nueva Orleans Pelicans x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x New York Knicks

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers x Miami Heat