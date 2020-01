Na volta de LeBron James, Lakers batem Cavaliers e conquistam 9ª vitória seguida

O Los Angeles Lakers segue dando as cartas na Conferência Oeste da NBA. Na rodada de segunda-feira da temporada regular, com a volta de seu astro LeBron James, recuperado de uma febre que o tirou da partida contra o Oklahoma City Thunder no último sábado, a franquia da Califórnia derrotou com facilidade o Cleveland Cavaliers por 128 a 99, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Essa foi a nona vitória seguida da equipe.

LEIA TAMBÉM > Consumidor já pode fazer consulta ao cadastro positivo

LeBron James voltou com a mão quente e contra um de seus ex-times foi o cestinha da partida, com 31 pontos, e ainda anotou oito assistências, que o colocaram como o oitavo maior deste fundamento em todos os tempos da NBA com 9.062, deixando Isiah Thomas, lendário jogador do Detroit Pistons nos anos 80 e 90, para trás. O melhor é o ex-armador John Stockton, do Utah Jazz, com 15.806.

Mesmo sem o ala/pivô Anthony Davis, que se recupera de dores nas costas, os Lakers contaram com o bom desempenho do pivô Dwight Howard, que conseguiu 21 pontos e 15 rebotes. Com 33 vitórias e apenas sete derrotas, o time californiano é disparado o líder do Oeste e tem a segunda melhor campanha da NBA, só atrás do Milwaukee Bucks.

Pelo lado dos Cavaliers, apenas o 13.º colocado na Conferência Leste com 12 vitórias e agora 28 derrotas, o pivô Kevin Love foi o destaque com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos): 21 pontos e 11 rebotes. Outros quatro jogadores conseguiram dígito duplo em pontuação, com destaque para o pivô Tristan Thompson com 17.

Nesta mesma conferência, os Bucks lideram, mas o Boston Celtics segue tentando se aproximar na tabela de classificação. Para isso, obteve um importante triunfo sobre o Chicago Bulls por 113 a 101, em casa, para chegar à 27.ª vitória em 38 partidas. O terceiro colocado do Leste é o Miami Heat, com o mesmo número de resultados positivos, mas um revés a mais.

A atuação coletiva dos Celtics chamou a atenção. Seis jogadores fizeram dígitos duplos de pontuação. O cestinha do time foi o ala-pivô Jayson Tatum, com 21 pontos. Na sequência vieram Jaylen Brown (19), Enes Kanter (15), Kemba Walker (14), Marcus Smart (12) e Grant Williams (11).

Confira a rodada de segunda-feira na NBA:

Detroit Pistons 110 x 117 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 101 x 95 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 113 x 101 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 104 x 117 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 112 x 114 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 115 x 112 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 128 x 99 Cleveland Cavaliers

Confira a rodada de terça-feira na NBA:

Atlanta Hawks x Phoenix Suns

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers xCleveland Cavaliers