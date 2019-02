Na volta de LeBron, Lakers vence Clippers na prorrogação

LeBron James voltou ao Los Angeles Lakers com vitória na rodada de quinta-feira da NBA. Após ausência de 17 partidas por lesão, o astro fez 24 pontos e capturou 14 rebotes em seu retorno, contribuindo para o triunfo do Los Angeles Lakers por 123 a 120 sobre o Los Angeles Clippers, em duelo definido apenas na prorrogação, após a equipe desperdiçar uma vantagem de 14 pontos no último período.

Além disso, LeBron ficou a uma assistência de fechar o jogo com um "triple-double" no seu primeiro compromisso desde o Natal, quando lesionou a virilha em duelo com o Golden State Warriors, na sua mais longa ausência em 16 anos de carreira. Sem o astro, o Lakers somou seis triunfos e 11 derrotas.

Com o placar empatado em 118 a 118, LeBron fez a cesta que colocou o Lakers em vantagem, encaminhando a 27ª vitória em 52 jogos do Lakers, o nono colocado da Conferência Oeste. Lou Williams marcou 24 pontos e Tobias Harris somou 15 pontos e oito assistências pelo Clippers, o oitavo colocado do Oeste com um triunfo a mais do que o time de LeBron.

Também na noite de quinta-feira, o Philadelphia 76ers derrotou o Golden State Warriors por 113 a 104 com grande atuação de Joel Embiid, que somou 26 pontos e 20 rebotes. Assim, estragou a estreia de DeMarcus Cousins em casa pelo Warriors, que vinha embalado por uma sequência de 11 vitórias.

Ben Simmons também marcou 26 pontos e JJ Redick acrescentou 15 pontos pelo 76ers, o terceiro colocado do Leste, com 34 triunfos em 52 jogos. Stephen Curry marcou 41 pontos, com dez arremessos de três convertidos, e deu seis assistências, enquanto Cousins contribuiu com sete pontos, seis rebotes e seis assistências pelo líder do Oeste, com 36 vitórias em 52 duelos.

Em confronto entre os dois melhores times do Leste, o Milwaukee Bucks, o líder da conferência, se deu melhor ao superar o Toronto Raptors por 105 a 92, no Canadá. Ambos agora somam 37 vitórias, mas o time de Milwaukee tem três derrotas a menos - 13 a 16. Giannis Antetokounmpo marcou 19 pontos e Khris Middleton fez 18, D.J. Wilson anotou 16 e Eric Bledsoe somou 14 para o Bucks.

Assim, o Milwaukee encerrou uma série de dez triunfos do Raptors como mandante e vai fechar a temporada regular com três vitórias em quatro duelos contra o time canadense. Pascal Siakam marcou 28 pontos e Kawhi Leonard fez 16 pelo Raptors, que não perdia desde 9 de dezembro em casa, também para o Bucks.

O San Antonio Spurs venceu o Brooklyn Nets pela 16ª vez seguida como mandante ao superá-lo por 117 a 114. Derrick White marcou 26 pontos e LaMarcus Aldridge somou 20 pontos e 13 rebotes pelo quinto colocado do Oeste. DeMar DeRozan acrescentou 15 pontos e dez rebotes após ficar três jogos ausentes por causa de dores no joelho esquerdo. Joe Harris e DeMarre Carroll fizeram 18 pontos cada para o Nets, que está na sexta posição no Leste.

Já o Indiana Pacers sofreu a quarta derrota seguida ao perder para o Orlando Magic por 107 a 100, fora de casa. Terrence Ross marcou 30 pontos, sendo 13 no último quarto, Nikola Vucevic acrescentou 17 pontos e dez rebotes e D.J. Agustin fez 20 pelo 11º colocado do Leste. Myler Turner somou 27 pontos e sete rebotes pelo Pacers, o quarto melhor time da mesma conferência.

Com 24 pontos e 20 rebotes de Andre Drummond, o Detroit Pistons venceu o Dallas Mavericks por 93 a 89, em casa.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Boston Celtics

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Houston Rockets