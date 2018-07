Na volta de Nash, Lakers batem Warriors na prorrogação

OAKLAND - Depois de 24 jogos afastado por causa de lesão, o armador Steve Nash voltou a defender o Los Angeles Lakers na noite do último sábado. E o jogador canadense conseguiu superar a falta de ritmo de forma positiva, ajudando a sua equipe a derrotar o Golden State Warriors por 118 a 115, fora de casa, na prorrogação, pela temporada regular da NBA.

Após quase dois meses fora da equipe, Nash terminou o confronto com 12 pontos e nove assistências e com isso quase obteve um "double-double", coisa que Kobe Bryant garantiu ao anotar 34 pontos e apanhar dez rebotes. O astro, por sinal, foi decisivo com seis pontos na prorrogação, que terminou em 10 a 7 para o Lakers.

O time de Los Angeles, entretanto, exibiu mais uma atuação irregular, em um jogo no qual chegou a estar perdendo por 14 pontos no último quarto, antes de reagir e levar o confronto para o tempo extra, após empate por 108 a 108 no período final.

Essa foi apenas a 13.ª vitória do Lakers em 27 jogos nesta temporada, na qual a equipe figura na 11.ª posição da Conferência Oeste. E parte do sofrimento para o time obter mais um triunfo na NBA se deve ao desempenho ruim de Dwight Howard, que fez apenas 11 pontos e apanhou seis rebotes.

Pelo lado do Warriors, Jarrett Jack, com 29 pontos, e David Lee, com 20 pontos e 11 rebotes, foram os principais destaques da equipe que acumula agora 18 vitórias e dez derrotas, figurando assim na quinta posição da Conferência Oeste.

HEAT GANHA MAIS UMA

Liderado por mais uma bela atuação de LeBron James, o Miami acumulou na noite do último sábado a sua quarta vitória seguida na NBA. O astro marcou 30 pontos, apanhou nove rebotes e deu sete assistências para ajudar a sua equipe a derrotar o Utah Jazz por 105 a 89, em casa.

Líder da Conferência Leste desde a última sexta-feira, quando o New York Knicks caiu diante do Chicago Bulls e deixou o topo, o Heat ainda contou com uma jornada inspirada de Dwyane Wade, que contabilizou 21 pontos, sete rebotes e sete assistências.

E, se a franquia da Flórida voltou a justificar o seu favoritismo, o Cleveland Cavaliers encerrou um jejum de seis partidas sem vitórias ao superar o Milwaukee Bucks por 94 a 82, fora de casa. Mesmo mais uma vez sem poder contar com Anderson Varejão, que segue se recuperando de uma lesão no joelho direito, o time foi empurrado pelos bons desempenhos de Dion Waiters, cestinha da equipe, com 18 pontos, e Tristan Thompson, que acumulou 14 pontos e 14 rebotes.

Desta forma, o Cleveland conseguiu suplantar a grande atuação de Monta Ellis pelo Bucks. O armador fez nada menos do que 37 pontos, mas não evitou a 14.ª derrota do seu time em 28 partidas nesta temporada da NBA.

NENÊ VOLTA COM DERROTA

Depois de ter ficado fora da partida anterior do Washington Wizards por causa de uma lesão no pé esquerdo, o pivô brasileiro Nenê voltou a defender a equipe na noite do último sábado. E amargou junto com a franquia da capital norte-americana a 22.ª derrota em 25 jogos na temporada, desta vez para o Detroit Pistons, que ganhou por 96 a 87, fora de casa.

Pela primeira vez jogando como titular nesta edição da NBA, Nenê atuou por 26 minutos e ajudou seu time com dez pontos, sete rebotes e cinco assistências.

Jordan Crawford, com 22 pontos, também esteve bem pelo Wizards, mas o Pistons exibiu uma melhor atuação coletiva, que teve Charlie Villanueva marcando 19 pontos, Rodney Stockey contabilizando 18 e Greg Monroe fazendo 13, além de pegar oito rebotes.

Confira os resultados dos jogos de sábado na NBA:

Washington Wizards 87 x 96 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 92 x 75 Chicago Bulls

Miami Heat 105 x 89 Utah Jazz

New Orleans Hornets 75 x 81 Indiana Pacers

Houston Rockets 121 x 96 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 82 x 94 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 110 x 88 Charlote Bobcats

Portland Trail Blazers 96 x 93 Phoenix Suns

Golden State Warriors 115 x 118 Los Angeles Lakers

Confira os jogos deste domingo:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Orlando Magic x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers