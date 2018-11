Na volta de Westbrook, Thunder é surpreendido pelo Kings na NBA

O Oklahoma City Thunder contou com a volta de seu principal jogador na rodada de segunda-feira da NBA, mas não impediu uma surpreendente derrota para o Sacramento Kings. No retorno de Russell Westbrook, foi o time californiano que levou a melhor em casa, ao vencer por 117 a 113.

Westbrook ficou pouco mais de duas semanas afastado do basquete depois de torcer o tornozelo. Sem ele, o Thunder disputou seis partidas e venceu cinco. Mas, no seu retorno, não foi páreo para um Kings que tem demonstrado evolução e tenta encerrar o longo período de 12 anos sem ir aos playoffs, pior marca da NBA.

Na segunda, o time da casa abriu vantagem confortável no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 13 pontos, mas viu o adversário virar já no terceiro quarto. Na reta final, porém, o Kings voltou a encontrar seu jogo e somou a nona vitória na temporada, em décimo no Oeste, próximo à zona de classificação aos playoffs. O Thunder é o quinto, com 10 triunfos.

O Kings contou com atuações inspiradas de Buddy Hield, com 25 pontos, e Iman Shumpert, com 23, além do calouro Marvin Bagley III, que saiu do banco para marcar 15 pontos e pegar 13 rebotes. De'Aaron Fox ainda conduziu o time com 13 assistências. Pelo Thunder, Westbrook fez sua parte com 29 pontos, 13 rebotes e sete assistências, enquanto Paul George marcou 27 e pegou nove rebotes.

Se o Kings surpreendeu na segunda, a grande zebra do Oeste é o Memphis Grizzlies. Penúltimo colocado da conferência na temporada passada, a equipe assumiu a vice-liderança nesta edição ao bater o Dallas Mavericks na segunda, em casa, por 98 a 88. Mais uma vez, a forte defesa fez a diferença para os anfitriões, principalmente no período final, em que construíram a vantagem.

O armador Mike Conley, com 28 pontos, e o pivô Marc Gasol, com 17, além de 15 rebotes, comandaram o 11.º triunfo da equipe, que tem campanha idêntica ao líder Portland Trail Blazers. Pelo Mavericks, de nada adiantou os 19 pontos de Dennis Smith Jr. e os 17 pontos e 20 rebotes de DeAndre Jordan. Foi a nona derrota dos texanos, em 13.º no Oeste.

Quem também tem campanha idêntica a Blazers e Grizzlies é o Los Angeles Clippers, terceiro lugar no Oeste após bater o Atlanta Hawks por 127 a 119, fora de casa. O reserva Montrezl Harrell comandou o triunfo com 25 pontos, 11 rebotes e cinco roubos de bola, enquanto o novato Trae Young foi o destaque dos penúltimos colocados do Leste, com 25 pontos e 17 assistências.

No Leste, a vice-liderança é do Milwaukee Bucks, que venceu pela 12.ª vez na segunda, ao passar pelo Denver Nuggets por 104 a 98, em casa, graças aos 29 pontos e 12 rebotes de Giannis Antetokounmpo. Pelo Nuggets, sexto colocado do Oeste, com sete derrotas, destaque para os 20 pontos de Nikola Jokic.

Em Charlotte, o Hornets chegou ao oitavo triunfo ao bater o Boston Celtics por 117 a 112, em casa, com outra grande atuação de Kemba Walker, autor de 43 pontos. Foi a oitava derrota do oscilante time de Boston. Já o New Orleans Pelicans atropelou o San Antonio Spurs em casa, por 140 a 126, com 29 pontos e nove rebotes de Anthony Davis. Décima vitória do sétimo colocado do Oeste, enquanto os texanos perderam pela oitava vez e estão em 11.º na mesma conferência.

Confira os resultados de segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets 117 x 112 Boston Celtics

Detroit Pistons 113 x 102 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 121 x 94 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 119 x 114 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 119 x 127 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 98 x 88 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 104 x 98 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 140 x 126 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 117 x 113 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas da NBA nesta terça-feira:

Orlando Magic x Toronto Raptors

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Brooklyn Nets

New York Knicks x Portland Trail Blazers