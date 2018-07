'Não poderia falar não para o Celtics', diz Faverani

VALÊNCIA - O pivô brasileiro Vitor Faverani se despediu nesta quarta-feira do Valencia Basket rumo ao sonho de atuar na NBA. Novo reforço do Boston Celtics para a próxima temporada, o jogador não escondeu a emoção no adeus ao time espanhol, onde atuou por dois anos, e disse que só está saindo de lá porque era impossível dizer "não" a uma oportunidade na principal liga de basquete do mundo.

"Nenhum jogador pode dizer não para uma oportunidade como esta do Boston Celtics. Está claro que se não fosse para ir para o outro lado do oceano não sairia de Valência. Isso não é mudar de equipe, isso é realizar um sonho, e assim o farei", declarou o jogador, em entrevista coletiva.

Faverani foi confirmado como reforço do Celtics nesta semana, mesmo sem ter passado pelo Draft da NBA. O jogador inclusive agradeceu o Valencia por ter permitido que ele treinasse uma semana nos Estados Unidos, com sua nova equipe. "Falo de coração quando digo ao clube ''muito obrigado'' pela oportunidade de ter ido treinar uma semana lá, como fui."

Identificado com a torcida e com o clube, o pivô não escondeu que poderá voltar à Espanha no futuro. "O Valencia Basket me disse que esta sempre será minha casa, e assim sinto. Se algum dia voltar à Europa e me derem a oportunidade, ficaria muito feliz de estar em Valência", comentou.