NBA abre sua quarta maior loja do mundo em São Paulo

A quarta maior loja física da NBA no mundo será construída em São Paulo. O local, de 1.200m², ficará no Shopping Morumbi Town e contará com espaços interativos, área de eventos, bar, quadra e vestiários. Ela deve ser inaugurada em abril de 2021, dois meses após uma nova loja da liga abrir as portas em Guarulhos. Quando abertas, o Brasil terá dez lojas das marca, 70% delas concentradas no Estado de São Paulo, e se tornará o terceiro maior mercado para varejo físico da NBA fora dos Estados Unidos.

"Além dos espaços temáticos, característica das lojas da liga, estamos lançando o conceito da megaloja, uma experiência completa, pensada e planejada para proporcionar o que há de melhor do nosso jogo para os fãs", explicou Sérgio Perrella, vice-presidente de Licenciamento e Varejo da NBA para a América Latina, que acrescentou: "Estamos felizes em anunciar a abertura das novas unidades da NBA Store, ampliando a experiência da NBA para os fãs brasileiros. Temos um público exigente. Existe um desafio permanente de estarmos sempre surpreendendo e inovando".

Atualmente, o país possuí oito lojas físicas da liga de basquete norte-americana - fora São Paulo, em Curitiba e no Rio de Janeiro - e uma unidade móvel, sobre rodas, que é a única deste tipo no mundo. Em 2019, mais de 1 milhão de pessoas passaram pelas NBA Stores espalhadas pelo Brasil. Mia Stark, CEO da Gazit Brasil, empresa responsável pela operação dos dois novos estabelecimentos, afirma que o intuito é fazer com que os visitantes mergulhem no universo da NBA.

"Temos como objetivo oferecer, cada vez mais, experiências de entretenimento ao público, unindo tudo em um só lugar. O mercado de shopping centers busca constantemente se adaptar a um público interessado em vivenciar novidades e estamos trazendo as lojas NBA Store, sendo uma delas com projeto único e inédito no país, que vai surpreender o público. Estamos sempre buscando novidades e essas iniciativas nos permitem atender aos desejos de nossos clientes, desta vez contemplando em nossas instalações um esporte mundialmente popular, o que traz às pessoas a oportunidade de se aprofundar nesse universo", disse Mia Stark.