NBA adia mais cinco jogos por surto de covid-19 entre jogadores

O aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos segue assustando os organizadores da NBA. A liga de basquete profissional decidiu, neste domingo, adiar mais cinco jogos por conta do elevado número de exames positivos de atletas e treinadores.

De acordo com a NBA, no total 64 jogadores e dois técnicos testaram positivo para a doença. A liga estuda também novas restrições para combater a contaminação dentro de sua competição.

Os jogos adiados deste domingo são: Denver Nuggets x Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans.

Outros dois jogos, que aconteceriam no início da semana, também foram adiados: Orlando Magic x Toronto Raptors e Brooklyn Nets x Washington Wizards.

Alguns jogadores, como Enes Kanter, foram a público pedir o adiamento da temporada. Os jogos da NBA costumam ser postergados quando um time não tem pelo menos oito jogadores disponíveis para entrar em quadra, caso dos Cavaliers.

A liga, inclusive, já havia adiado os jogos do Chicago Bulls, que enfrenta um surto de covid-19 no seu elenco, com 10 jogadores contaminados, além de membros da comissão técnica. Esta foi a primeira vez que a NBA adiou uma partida na atual temporada.