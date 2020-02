NBA All-Star Game: times, desfalques, onde assistir e mais informações

O NBA All-Star Game ou Jogo das Estrelas 2020 acontece neste domingo, 16, às 18h na cidade de Chicago, Illinois. As festividades, no entanto, começam na sexta-feira, 14, com o Jogo das Celebridades e o NBA Rising Stars, partida entre novatos e jogadores que estão no segundo ano de liga - divididos em duas equipes, uma de norte-americanos e outra de estrangeiros. O evento também contará com diversas homenagens para Kobe Bryant e sua filha.

No sábado, 15, é o dia das estrelas mostrarem seu talento nos torneios de habilidades, três pontos e de enterradas. O evento contará com várias homenagens a Kobe Bryant e sua filha Gianna, mortos no último dia 26, em acidente de helicóptero. Todo o time liderado por LeBron James usará a camisa 2, número de Gigi usava no Mamba Sports Academy. Do outro lado, o time capitaneado por Giannis Antetokounmpo vai vestir a camisa 24, número de Kobe em parte de sua carreira no Los Angeles Lakers.

Novidade na pontuação

Para homenagear Kobe Bryant, a NBA decidiu mudar o formato do All-Star Game. Nesta edição, os times capitaneados por Giannis Antetokounmpo e LeBron James vão se enfrentar nos três primeiros quartos, com todos começando com o placar zerado e duração de 12 minutos. No início do quarto período, o relógio será desativado e uma pontuação final será definida com base no acumulado da partida e mais 24 pontos, número da camisa que Kobe utilizou em dez das 20 temporadas na NBA.

Cada equipe vai representar uma organização sem fins lucrativos da comunidade de Chicago. O ganhador de cada período vai receber US$ 100 mil (R$ 425 mil). A equipe vencedora no All-Star Game recebe mais US$ 200 mil (R$ 850 mil). Se o primeiro e segundo quartos terminarem empatados, o prêmio será adicionado ao período seguinte.

Times do All-Star

Equipe LeBron

LeBron James, Los Angeles Lakers

Anthony Davis, Los Angeles Lakers

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers

Luka Doncic, Dallas Mavericks

James Harden, Houston Rockets

Reservas

Damian Lillard, Portland Trail Blazers

Ben Simmons, Philadelphia 76ers

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Jayson Tatum, Boston Celtics

Chris Paul, Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook, Houston Rockets

Domantas Sabonis, Indiana Pacers

Time Giannis

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Pascal Siakam, Toronto Raptors

Kemba Walker, Boston Celtics

Trae Young, Atlanta Hawks

Reservas

Khris Middleton, Milwaukee Bucks

Bam Adebayo, Miami Heat

Rudy Gobert, Utah Jazz

Jimmy Butler, Miami Heat

Kyle Lowry, Toronto Raptors

Brandon Ingram, New Orleans Pelicans

Donovan Mitchell, Utah Jazz

Como os times são escolhidos?

Os titulares do All-Star Game são escolhidos através de votação envolvendo público, jogadores e jornalistas. Já os sete reservas de cada time são selecionados pelos treinadores da NBA. Quando todos os nomes estão definidos, os dois atletas mais bem votados tem o direito de montar suas equipes. Pelo segundo ano seguido, LeBron James e Giannis Antetokounmpo tiveram a difícil missão de escolher e montar os times.

Principais ausências do All-Star Game

Além dos lesionados Stephen Curry e Klay Thompson (Warriors) e Kevin Durant (Nets), ficaram de fora grandes nomes da atual temporada como Devin Booker (Suns), Zach LaVine (Bulls), Bradley Beal (Wizards), Ja Morant (Grizzlies), Karl-Anthony Towns (Wolves) e Paul George (Clippers).

Que dia é o jogo das estrelas da NBA? Programação completa

- Jogo das Celebridades e Rising Stars - 14 de fevereiro, sexta-feira

- Desafio habilidades, três pontos e de enterradas - 15 de fevereiro, sábado

- All-Star Game - 16 de fevereiro, domingo.

Onde vai passar o All-Star Game 2020?

A ESPN transmite o All-Star Game 2020 na TV fechada e na internet pelo WatchESPN.

Show do intervalo

O cantores de Chicago Common e Chance The Rapper serão responsáveis pela apresentação no intervalo do Jogos das Estrelas.

Times do Rising Stars

Estados Unidos

Miles Bridges (Hornets), Wendell Carter Jr. (Bulls), Devonte’ Graham (Hornets), Tyler Herro (Heat), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Ja Morant (Grizzlies), Kendrick Nunn (Heat), Eric Paschall (Warriors), Trae Young (Hawks) P.J. Washington (Hornets) e Zion Williamson (Pelicans).

Time Mundo

Nickeil Alexander-Walker, (Pelicans - Canadá), Deandre Ayton (Suns - Bahamas), R.J. Barrett (Knicks - Canadá), Brandon Clarke (Grizzlies - Canadá), Luka Doncic (Mavericks - Eslovênia), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder - Canadá), Rui Hachimura (Wizards - Japão), Svi Mykhailiuk (Pistons - Ucrânia) Josh Okogie (Timberwolves - Nigéria) e Moritz Wagner (Wizards - Alemanha).

Participantes do Desafio Habilidades

Bam Adebayo (Heat), Patrick Beverley (Clippers), Spencer Dinwiddie (Nets), Khris Middleton (Bucks), Derrick Rose (Pistons), Domantas Sabonis (Pacers), Pascal Siakam (Raptors), Jayson Tatum (Celtics).

Participantes do Torneio de três pontos

Davis Bertans (Wizards), Devonte’ Graham (Hornets), Joe Harris (Nets), Buddy Hield (Kings), Zach LaVine (Bulls), Damian Lillard (Blazers), Duncan Robinson (Heat), Trae Young (Hawks).

Participantes do Torneio de Enterradas

Existe uma grande expectativa para o Torneio de Enterradas em 2020 pela volta de Dwight Howard. O polêmico pivô dos Lakers ganhou a competição em 2008 vestido de Superman. Suas performances contavam até com a mudança de roupa em uma cabine telefônica. Quem também busca um bi é Aaron Gordon, vencedor em 2016.

- Pat Connaughton (Bucks), Dwight Howard (Lakers), Aaron Gordon (Magic), Derrick Jones Jr. (Heat).