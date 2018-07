NBA anuncia a compra de parte do New Orleans Hornets

A NBA anunciou que comprará parte do New Orleans Hornets, depois de o co-proprietário do time, Gary Chouest, desistir de adquirir a maior parte das ações da equipe de Louisiana.

De acordo com David Stern, comissário da NBA, esta é a malhor maneira de assegurar a estabilidade e o financiamento adequado da franquia.

Os Hornets, que jamais conquistaram o título da principal competição de basquete dos Estados Unidos, começaram bem a atual temporada e ganharam os oito primeiros confrontos. Mas depois perderam força e agora, em 20 partidas, contam com 13 resultados positivos.