NBA anuncia a transmissão dos primeiros jogos da temporada e Nets x Lakers para o dia de Natal

Com aproximadamente um mês para o início da temporada regular, a NBA divulgou quais serão as principais atrações da semana de abertura e também dos jogos no dia de Natal. O atual campeão Milwaukee Bucks faz estreia na nova edição do torneio no dia 19 de outubro, contra o estrelado Brooklyn Nets.

No mesmo dia, outro duelo de tirar o fôlego está previsto: trata-se do Golden State Warriors, de Stephen Curry e Cia, que medirá forças com o Los Angeles Lakers, de LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook e Carmelo Anthony. O dia que se segue ainda conta com dois outros jogos que prometem fortes emoções: Boston Celtics x New York Knicks e Denver Nuggets x Phoenix Suns.

No dia 21, o Dallas Mavericks, do astro esloveno Luka Doncic medirá forças com o Atlanta Hawks de Trae Young, um dos atletas mais promissores da liga. No mesmo dia, os Warriors voltam às quadras, desta vez para receber o Los Angeles Clippers, que ainda busca por melhores dias com Paul George e Kawhi Leonard. No dia 22, os Nets encaram o Philadelphia 76ers e o Phoenix Suns encontra os Lakers.

NATAL

O dia de Natal na NBA é conhecido por grandes duelos, que costumam reunir as famílias ao redor do mundo para apreciar um basquete de altíssima qualidade. Neste ano a liga caprichou e colocou nada mesmo que Brooklyn Nets visitando o Los Angeles Lakers. Os dois times hoje são os que mais estrelas têm em seus elencos, o que promete ser uma partida como nunca antes vista.

Além do duelo entre os times de LeBron James e Kevin Durant, a noite do dia 25 de dezembro ainda terá: Atlanta Hawks x New York Knicks, Boston Celtics x Milwaukee Bucks, Golden State Warriors x Phoenix Suns e Dallas Mavericks x Utah Jazz.