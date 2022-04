NBA anuncia Antetokounmpo, Embiid e Jokic como finalistas ao prêmio de MVP

O grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, o camaronês Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, são os finalistas do prêmio de MVP, dado anualmente ao jogador mais valioso da temporada da NBA. A lista foi divulgada na noite de domingo, assim como os candidatos a outras premiações individuais da principal liga de basquete do mundo.

Entre os três finalistas da briga pelo título de MVP, Embiid é o único que nunca alcançou o posto. Nikola Jokic ganhou o prêmio na temporada passada, após Antetokounmpo vencer as duas edições anteriores (2019/2020 e 2018/2019). Caso o grego ganhe pela terceira vez, entrará para a seleta lista de jogadores com três prêmios de MVP, ao lado de Moses Malone, Larry Bird e Magic Johnson.

O maior vencedor da história é a lenda Kareem Abdul-Jabbar, seis vezes MVP - três jogando pelo Milwaukee Bucks e outras três pelo Los Angeles Lakers. Abaixo, aparecem Bill Russell e Michael Jordan, cada um eleito cinco vezes, seguidos por Wilt Chamberlain e LeBron James, com quatro.

Antetokounmpo chega para a disputa com uma média de 29.9 pontos e 11.6 rebotes por partida, após se classificar para os playoffs com os Bucks no terceiro lugar da Conferência Leste. Classificado logo abaixo, em quarto, pelos 76ers, Embiid teve média de 30.6 pontos e 11.7 rebotes. Já Jokic, único representante da Conferência Oeste, teve 27.1 pontos e 13.8 rebotes na média da campanha que ajudou os Nuggets a ficarem em sexto ao fim da temporada regular.

A NBA também anunciou outros finalistas de premiações individuais. A disputa de melhor técnico ficou entre Taylor Jenkins, do Memphis Grizzlies, Erik Spoelstra, do Miami Heat e Monty Williams, do Phoenix Suns. Enquanto isso, Scottie Barnes, do Toronto Raptors, Cade Cunningham, do Detroit Pistons, e Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, disputam o título de revelação.

Veja os finalistas de cada categoria: