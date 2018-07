NBA anuncia Charlotte como sede do All-Star Game de 2017

"É uma honra trazer o jogo de volta para a cidade", declarou aquele que é considerado o melhor jogador da história do basquete, que inclusive atuou naquele All-Star Game de 1991. "Eu lembro de jogar aqui em 1991, das vezes que atuei aqui, e foi um verdadeiro prazer. Então, estou ansioso para isso, a energia cresceu. Os fãs vão ter a chance de ver alguns dos melhores atletas do mundo."

A 66.ª edição do jogo que reúne os melhores jogadores da temporada da NBA acontecerá na Time Warner Cable Arena, no dia 19 de fevereiro de 2017. Como de costume, as festividades começam dois dias antes, na sexta, com a competição de calouros e jogadores que estão em seu segundo ano na liga. No sábado, acontece o desafio de habilidades, o confronto das lendas, o campeonato de arremessos de três pontos e o concurso de enterradas. Até que no domingo os melhores atletas das duas conferências se enfrentam no All-Star Game.

Tudo isso de volta a Charlotte depois de 26 anos, para alegria do prefeito da cidade, Dan Clodfelter. "Estamos empolgados por sediar o All-Star Game de 2017. É uma oportunidade incrível de mostrar Charlotte internacionalmente como uma cidade que recebe muito bem uma variedade de esportes, entretenimentos e eventos de artes", afirmou.