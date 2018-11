NBA anuncia Cleveland como sede do All-Star Game em 2022

A NBA anunciou nesta quinta-feira a cidade de Cleveland como sede do All-Star Game da temporada 2021/2022. O ginásio Quicken Loans Arena receberá o tradicional fim de semana festivo da liga norte-americana, que em 2022 será realizado entre os dias 18 e 20 de fevereiro.

Cleveland receberá a partida em uma data especial para a NBA, que completará 75 anos em 2022. A cidade tentou receber edições recentes do All-Star Game, mas a liga optou por ginásios mais modernos. Desta vez, porém, a Quicken Loans Arena passará por uma remodelação, que começa ainda neste ano e deve terminar em 2019.

Esta será a terceira vez que Cleveland recebe o All-Star Game. A primeira aconteceu em 1981, enquanto a outra foi em 1997. Na ocasião, a cidade recebeu craques como Michael Jordan, Scottie Pippen, Gary Payton, John Stockton, Hakeem Olajuwon, Karl Malone, entre outros.

As próximas três edições do All-Star Game já tinham sedes definidas. Nesta temporada, a partida será disputada em Charlotte, em fevereiro do ano que vem. Depois, Chicago e Indianápolis receberão o fim de semana de festa da NBA em 2020 e 2021, respectivamente.