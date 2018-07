NBA anuncia compra de parte do New Orleans Hornets A NBA anunciou que comprará parte do New Orleans Hornets, depois de o coproprietário do time, Gary Chouest, desistir de adquirir a maior parte das ações da equipe de Louisiana, que pertencem ao empresário George Shinn. De acordo com David Stern, comissário da NBA, esta é a melhor maneira de assegurar a estabilidade e o financiamento adequado da franquia.