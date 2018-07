NBA anuncia partida da temporada regular em Londres entre Celtics e 76ers

A direção da NBA anunciou nesta quinta-feira que a cidade de Londres, a capital da Inglaterra, receberá mais uma vez uma partida da temporada regular da liga profissional de basquete dos Estados Unidos. No dia 11 de janeiro de 2018, uma quinta-feira, a Arena O2 terá o confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers.

"Este será o nosso 16.º jogo em Londres (entre temporada regular e pré-temporada), onde nossos eventos se tornaram uma oportunidade anual para os fãs de basquete de toda a Europa poderem juntos compartilhar o seu amor pela NBA", disse Adam Silver, o comissário geral da liga.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, se mostrou muito feliz com mais um evento da NBA na cidade. "Estou extasiado pelo fato de a NBA continuar trazendo o melhor basquete do mundo para a nossa cidade. O jogo agora se tornou um evento do calendário esportivo de Londres", afirmou.

O duelo em janeiro de 2018 será o oitavo pela temporada regular em Londres. Será o segundo do Boston Celtics na capital inglesa, pois já enfrentou o Minnesota Timberwolves em 2007, durante a pré-temporada. Já o Philadelphia jogará pela segunda vez em solo britânico, mas a primeira em Londres. Em 2013, na pré-temporada, encarou o Oklahoma City Thunder em Manchester.

MÉXICO

O jogo na Inglaterra não é o único confirmado fora dos Estados Unidos e Canadá. A direção da NBA anunciou nesta semana que duas partidas da temporada regular serão disputadas no México. Em dezembro deste ano, o Brooklyn Nets enfrentará o Oklahoma City Thunder, no dia 7, e o Miami Heat, no dia 9, na Arena Cidade do México, na capital mexicana.

Assim, o fã da NBA no México terá só em 2017 quatro partidas de temporada regular, pois em janeiro o Phoenix Suns encarou o Dallas Mavericks, no dia 12, e o San Antonio Spurs, no dia 14.