NBA anuncia que Franca pegará Brooklyn Nets pela pré-temporada em outubro

A NBA anunciou nesta quarta-feira que o Franca vai enfrentar o Brooklyn Nets no dia 4 de outubro, no ginásio Barclays Center, em Nova York, em partida válida pela pré-temporada da liga norte-americana de basquete. O clube de interior de São Paulo, atual vice-campeão do NBB (Novo Basquete Brasil), será o terceiro time brasileiro a participar da preparação das equipes da NBA. As outras foram o Flamengo, em 2014 e 2018, e o Bauru, em 2015.

A equipe de Franca vem de excelentes resultados na última temporada: campeã da Liga Sul-Americana, vice do NBB e da Copa Super 8, além do título do Campeonato Paulista. O time, comandado pelo técnico Helinho Garcia, tem entre seus principais nomes o ala Lucas Dias e o pivô Rafael Hettsheimeir, jogadores com passagens pela seleção brasileira.

"Franca é um dos clubes de maior tradição no país, a cidade respira esporte e, não à toa, é considerada a capital do basquete no Brasil. Além disso, os fãs são muito apaixonados. É um intercâmbio muito saudável, uma experiência única para ambas as equipes e isso só fortalece a modalidade. Estamos felizes em anunciar Franca na pré-temporada da NBA e, tenho certeza, será um grande jogo", afirmou Rodrigo Vicentini, chefe da NBA no Brasil.

"Nossa expectativa é enorme, estamos muito orgulhosos pelo convite. Esta será uma oportunidade de ganhar mais experiência, algo que será muito importante para a sequência da temporada. Essa partida representa o ápice para nós: enfrentar o Brooklyn Nets, nos Estados Unidos, é a coroação de um belíssimo ano que tivemos", disse Luís Prior, presidente do Franca.

O Brooklyn Nets, que tem Tiago Splitter, primeiro brasileiro campeão da liga (2014) como membro da comissão técnica, assinou com Kevin Durant e Kyrie Irving para a temporada 2019/2020. A equipe vem de boa campanha na última temporada, tendo terminado a fase de classificação na sexta posição na Conferência Leste, voltando a disputar os playoffs após quatro anos.

HISTÓRICO

Esta será a oitava vez que um time brasileiro enfrenta franquias norte-americanas na pré-temporada da NBA. Em 2014, o Flamengo, que havia acabado de sagrar-se campeão da Copa Intercontinental, fez história em uma excursão em que jogou contra Phoenix Suns, Memphis Grizzlies e Orlando Magic.

Em 2015, foi a vez do Bauru, campeão da Liga das Américas naquele ano, que mediu forças contra Washington Wizards e New York Knicks. Naquele mesmo ano, como parte da programação do NBA Global Games (pré-temporada), o Flamengo recebeu o Orlando Magic na Arena da Barra, no Rio de Janeiro e, no ano passado, voltou à Flórida para reencontrar o time da cidade de Orlando.