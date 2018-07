NBA anuncia que realizará clínicas em Cuba

A decisão do presidente Barack Obama de reaproximar os Estados Unidos de Cuba permitiu que a NBA se tornasse protagonista da um momento histórico. Com a possível retomada de relações, que precisa ainda ser aprovada pelo congresso norte-americano, a liga de basquete anunciou que enviará dois grandes astros recentes do esporte para o país caribenho ainda em abril, para a realização de clínicas.

Em comunicado, a NBA revelou que será a primeira liga norte-americana a visitar Cuba. O momento histórico acontecerá entre os dias 23 e 25 deste mês, quando o canadense Steve Nash e o congolês Dikembe Mutombo encabeçarão a delegação que desembarcará no país para promover atividades relacionadas ao esporte.

Considerado um dos principais armadores de todos os tempos e eleito MVP (jogador mais valioso) da liga em duas oportunidades, Nash anunciou sua aposentadoria do basquete em março. Já Mutombo, um dos melhores defensores que já passaram pela NBA, entrou para o Hall da Fama do basquete, em Naismith, na última segunda-feira.

Eles estarão ao lado da ex-jogadora da WNBA Ticha Penicheiro e dos técnicos Quin Snyder e James Borrego na delegação que visitará o país. A ideia da NBA é ainda convidar dois jogadores e um treinador de Cuba para as clínicas que acontecerão no fim do mês.

A NBA quer aproveitar a decisão de Obama, estabelecida em dezembro do ano passado, para promover o basquete em Cuba. Somente dois jogadores do país atuaram na liga até hoje, ambos sem destaque. Andres Guilbert defendeu o Minnesota Timberwolves entre 1993 e 1995 e Lazaro Borrell passou pelo Seattle Supersonics na temporada 1999/2000.