NBA anuncia que seleções da China e Croácia participarão da Summer League

A NBA anunciou nesta quarta-feira novidades para a disputa da Summer League (Liga de Verão) deste ano. As seleções da China e da Croácia se juntarão às 30 franquias que formam a liga profissional de basquete para a competição que acontece no mês de julho na cidade de Las Vegas. A edição de 2019, a 15.ª da história, terá agora a realização de 83 partidas, entre os dias 5 e 15, nos ginásios Thomas & Mack Center e Cox Pavilion, dentro da Universidade de Nevada.

Esta será a segunda participação da China na Summer League - jogou em 2007 -, enquanto que a Croácia fará a sua estreia. As duas seleções estão classificadas ao Mundial, que acontecerá em solo chinês de 31 de agosto a 15 de setembro deste ano.

Na Summer League, os 30 times da NBA e as duas seleções farão quatro jogos cada pela fase de classificação. As oito melhores avançarão para a fase final, que será em disputa de mata-mata até a grande decisão. Os 24 eliminados disputarão um jogo adicional para testar seus jogadores.

Em 2018, com recorde de público nas partidas em Las Vegas (quase 140 mil pessoas), o Portland Trail Blazers foi o campeão com uma vitória na final sobre o Los Angeles Lakers. O torneio já teve as presenças de jogadores que atualmente brilham na NBA como os armadores Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) e Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) e o ala Kevin Durant (Warriors).