NBA anuncia reservas do All-Star e Duncan é chamado pela 15ª vez

A NBA anunciou na noite da última quinta-feira os jogadores que irão compor os bancos de reservas das equipes do Leste e do Oeste no All-Star Game, o Jogo das Estrelas da liga norte-americana que acontecerá no próximo dia 15. O veterano Tim Duncan, do San Antonio Spurs, foi chamado pela 15.ª vez na carreira.

Prestes a completar 39 anos, Duncan está longe de sua melhor forma física, mas segue sendo um dos principais jogadores da liga. Com médias de 14,7 pontos e 10,1 rebotes, além de dois tocos e 3.1 assistências em 42 jogos disputados, se tornou o terceiro jogador com mais convocações para o All-Star Game, ao lado de Shaquille O''Neal e Kevin Garnett e atrás somente de Kareem Abdul-Jabbar (19) e Kobe Bryant (17).

Ao seu lado, no time da Conferência Oeste, ele terá o principal cestinha da temporada até o momento: James Harden, que tem média de 27,3 pontos por jogo. O ala/armador do Houston Rockets ficou de fora da votação popular que escolheu os cinco titulares, mas deve começar a partida por conta da lesão de Kobe Bryant, que o tirará do All-Star Game.

Ainda no Oeste, Kevin Durant recebeu uma chance apesar de ter perdido boa parte da temporada por lesão. Ele terá como companheiro seu colega de Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook. Três dos destaques da liga até o momento, Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Los Angeles Clippers) e LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers), completam a lista.

Pelo Leste, como não poderia deixar de ser, o destaque fica por conta do Atlanta Hawks. Dono da melhor campanha da conferência e em meio a uma sequência de 17 vitórias seguidas, o time da Geórgia não teve ninguém entre os titulares, até por conta de seu forte jogo coletivo, que impede que apenas um ou dois nomes se destaquem. Entre os reservas, no entanto, estará representado por três nomes: o armador Jeff Teague e os pivôs Al Horford e Paul Millsap.

Mesmo longe de seu melhor momento, o Miami Heat terá dois representantes: Dwyane Wade e Chris Bosh. O armador Kyrie Irving, que vem de ótimas exibições pelo Cleveland Cavaliers nas últimas rodadas, e o ala Jimmy Butler, grande destaque do Chicago Bulls e um dos melhores jogadores da temporada, completam a equipe.