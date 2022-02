NBA anuncia reservas do All-Star Game e troféu de MVP com nome de Kobe Bryant

A NBA divulgou na noite de quinta-feira os jogadores reservas para a edição de 2022 do All-Star Game, que será disputado em Cleveland no próximo dia 20. Na última semana de janeiro, a liga havia anunciado os titulares do evento — com LeBron James e Kevin Durant como capitães - e no último dia 1.º foram escolhidos os participantes do Rising Stars Challenge.

Os jogadores reservas foram apontados por uma votação feita entre os técnicos da NBA, que tinham que escolher sete jogadores de sua conferência, sem poder nomear alguém de seu time.

Leia Também Trae Young faz 43 pontos e Hawks quebram invencibilidade de 11 jogos dos Suns; Clippers batem Lakers

Pelo lado da Conferência Oeste, Luka Doncic (Dallas Mavericks), Chris Paul (Phoenix Suns), Devin Booker (Phoenix Suns), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) e Rudy Gobert (Utah Jazz) foram os selecionados.

Já do lado Leste, James Harden (Brooklyn Nets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Zach LaVine (Chicago Bulls), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Miami Heat), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) e Darius Garland (Cleveland Cavaliers) irão para o All-Star Game. Tanto VanVleet quanto Garland foram selecionados pela primeira vez para o evento.

Draymond Green, do Golden State Warriors, já informou que não estará saudável a tempo do jogo e, portanto, terá que ser substituído. O comissário da NBA, Adam Silver, ficará responsável por encontrar e nomear um substituto para o ala do time de San Francisco.

Kobe Bryant

A NBA anunciou também o novo modelo do troféu que será entregue ao MVP (melhor jogador) do All-Star Game. Ainda em 2020, ano da morte de Kobe Bryant, Silver anunciou que o prêmio seria renomeado em homenagem à memória do astro do Los Angeles Lakers.

"Kobe Bryant é sinônimo do NBA All-Star e encarna o espírito dessa celebração global do nosso jogo. Ele sempre aproveitou a oportunidade de competir com os melhores dos melhores e atuar no mais alto nível para milhões de fãs ao redor do mundo", declarou o comissário da NBA.

O troféu Kobe Bryant pesa 15 quilos e possui 18 estrelas ao redor da sua base, que fazem referência às 18 vezes em que o astro foi nomeado para o All-Star Game. Além disso, o prêmio tem quatro níveis, cada um deles com detalhes repletos de significados especiais.

No nível 1 são 24 estrelas que representam os jogadores que participam do All-Star, além de fazer referência ao número 24 de Kobe. No nível 2, são 10 estrelas que simbolizam os titulares do jogo e também a camisa 10 da seleção dos Estados Unidos, usada por Kobe. Já o terceiro nível possui cinco estrelas que caracterizam os cinco títulos que Kobe conquistou na liga. Por último, no topo do troféu há uma única estrela maior simbolizando o MVP.

O atual MVP do jogo das estrelas é o grego Giannis Antetokounmpo, do atual campeão Milwaukee Bucks, que foi membro do Time LeBron e marcou 35 pontos na edição de 2021, em Atlanta.