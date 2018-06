NBA anuncia times do All-Star Game escolhidos pelos capitães LeBron e Curry

A NBA anunciou na noite desta quinta-feira as formações titulares das equipes que atuarão na edição 2018 do All-Star Game, o jogo das estrelas da liga. Os times foram escolhidos a dedo por duas das maiores estrelas da atualidade, LeBron James e Stephen Curry, que definiram os elencos titulares com escolhas um tanto quanto familiares: o ala do Cleveland Cavaliers terá ao lado o ex-companheiro Kyrie Irving e o 'rival' de posição Kevin Durant, enquanto que o armador do Golden State Warriors recheou sua equipe com companheiros de time como Draymond Green e Klay Thompson.

Neste ano, a NBA escolheu por um novo formato para tentar dar mais competitividade ao jogo das estrelas. Ao invés de separar as equipes com os jogadores mais votados pelo público dentre as Conferências Leste e Oeste, desta vez ela resolveu eleger 'capitães' das equipes, que seriam os atletas mais votados de cada uma das regiões - que foram LeBron, pelo Leste, e Curry, pelo Oeste. A partir dali, os dois escolheriam os demais jogadores bem votados pelos fãs, independente de qual conferência eles fizessem parte.

Nesta semana, a liga havia anunciado quais eram os jogadores reservas do embate - também escolhidos de acordo com a votação do público. Assim, restava saber em que equipes todos estariam. A NBA, ainda, cogitou fazer a transmissão do 'draft' do All-Star Game, onde LeBron e Curry escolheriam os times, mas acabou declinando da ideia, o que em certa medida desapontou os fãs - e talvez também o ala do Cavs, que chegou a comentar com o rival que havia sido 'divertido' definir os times.

"Ei, Stephen Curry, isso foi divertido! Definitivamente deveria ter sido televisionado #AllStarDraft".

Sem a transmissão do 'draft', não se sabe em que ordem foram feitas as escolhas. No entanto, LeBron e Curry definiram as equipes com algumas surpresas, principalmente vindas por parte do ala do Cavs: ele escolheu Kyrie Irving, que decidiu deixar Cleveland para ir ao Boston Celtics mesmo com muito esforço da sua parte para convencê-lo a ficar. E ainda, o camisa 23 optou pelo maior rival de posição na atualidade, Kevin Durant, do Warriors - o que surpreende duplamente tanto por James, como por ele não ter sido escolhido por Curry.

Irving e Durant serão titulares no time do capitão LeBron, que contará ainda com Anthony Davis e DeMarcus Cousins no quinteto inicial, além de Russell Westbrook, John Wall, Bradley Beal, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, Kevin Love e LaMarcus Aldridge.

Sem Durant, Stephen Curry decidiu manter ao máximo o entrosamento da sua própria equipe na partida. Ele convocou Draymond Green e Klay Thompson para seu time - nenhum dos dois, no entanto, será titular. No quinteto que iniciará a partida, Curry terá James Harden, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo e Joem Embiid. Thompson e Green se sentarão no banco ao lado de Kyle Lowry, Damian Lillard, Jimmy Butler, Al Horford e Karl-Anthony Towns.