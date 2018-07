NBA anuncia vinda do Magic ao Rio para jogo com o Flamengo

A NBA anunciou nesta quinta-feira que o Brasil receberá pelo terceiro ano seguido uma partida da pré-temporada da liga norte-americana de basquete. Dessa vez, o confronto envolverá uma equipe do País, o Flamengo, que duelará com o Orlando Magic em 17 de outubro, no Rio, na HSBC Arena.

O confronto faz parte do NBA Global Games 2015 e reeditará um amistoso disputado em 2014. Em 15 de outubro, o Magic bateu o Flamengo por 106 a 88, mas a partida foi realizada no ginásio da equipe de Orlando, o Anmway Center. Agora, o encontro vai ser disputado no Rio.

O Orlando Magic foi eliminado na temporada regular da NBA, encerrada nesta quarta-feira, com a terceira pior campanha da Conferência Leste, com apenas 25 vitórias em 82 partidas. E a sua principal atração no amistoso deverá ser Victor Oladipo.

O Flamengo, por sua vez, conta no seu elenco com dois jogadores com passagem pela NBA: Marquinhos, que atuou pelo New Orleans Hornets, e o argentino Walter Herrmann, que vestiu as camisas do Charlotte Bobcats e Detroit Pistons. Além de ter encarado o Magic no ano passado, o time enfrentou outras duas equipes da liga em 2014, o Memphis Grizzlies e o Phoenix Suns.

"O Flamengo sente enorme orgulho em representar a Liga Nacional de Basquete nesse evento histórico que comemora a parceria com a NBA. Para o esporte em nosso clube, é a consolidação definitiva do processo de internacionalização, que começou pela conquista da Liga das Américas e da Copa Intercontinental, passou pelo convite - o primeiro a uma equipe latino-americana - para a disputa de três jogos na pré-temporada da NBA nos Estados Unidos e, agora, chega ao ápice com a realização dessa partida contra o Orlando Magic em nossa casa. A torcida rubro-negra e os amantes do basquete já estão convocados para uma linda festa no dia 17 de outubro. Que esse sonho para o basquete brasileiro esteja apenas começando", disse Alexandre Póvoa, vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo.

Esta será a terceira vez que o NBA Global Games passa pelo Brasil. Em 2013, Chicago Bulls e Washington Wizards se enfrentaram no Rio, mesmo palco do duelo do ano passado entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers.

"Estamos orgulhosos por trazer esse tipo de experiência para os fãs brasileiros pelo terceiro ano consecutivo e de ter a honra de enfrentar um dos melhores times do Brasil em uma das grandes cidades do mundo", afirmou Adam Silver, comissário da NBA.