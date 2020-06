NBA atualiza calendário para reinício da temporada

A NBA enviou a suas equipes uma atualização sobre o cronograma de final de temporada para ser jogado no complexo esportivo da Disney World (Orlando), que agora deverá começar em 30 de julho, informou a mídia americana nesta sexta-feira.

No memorando, a liga observa que jogadores de fora dos Estados Unidos devem se juntar às suas equipes até 15 de junho, enquanto o restante do time terá tempo até 22 de junho, informou a rede ESPN.

O período formal de treinamentos está agendado para os dias 9 a 29 de julho no ESPN Wide World of Sports, a área esportiva do parque de diversões Disney World, onde as 22 equipes convidadas ficarão hospedadas e os jogos serão realizados com os portões fechados.

A temporada, suspensa desde 12 de março devido à pandemia de coronavírus, recomeçará em 30 de julho, um dia antes do planejado até agora, segundo o jornalista da ESPN Adrian Wojnarowksi.

Os jogos que serão disputados correspondentes à fase regular - oito por equipe - serão concluídos no dia 14 de agosto e os playoffs começarão em 17 de agosto.

No dia 30 de agosto, no final da primeira fase de classificação, os jogadores das oito equipes restantes em Orlando poderão receber visitas de familiares e outros convidados.

A liga espera que as finais da temporada comecem por volta de 30 de setembro e que o sétimo e último jogo seja disputado, se necessário, em 13 de outubro, um dia depois do planejado até agora, segundo o relatório de Wojnarowksi.

Cada equipe terá 17 jogadores em Orlando e contará com um período de uma semana no final de junho para fazer contratações no mercado de agentes livres, que inclui o armador Isaiah Thomas e o pivô DeMarcus Cousins, entre outros.

O memorando também indica que, a partir de 23 de junho, os treinadores das equipes poderão estar presentes nas atuais sessões de treinamentos voluntários, lideradas por auxiliares técnicos.