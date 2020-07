NBA autoriza jogadores a usarem mensagens de justiça social em suas camisetas

A NBA e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete concordaram que os atletas usem mensagens de justiça social nas costas de suas camisetas quando a temporada for retomada a partir do dia 30, segundo informou, nesta sexta-feira, o canal norte-americano ESPN.

Vários jogadores estão se posicionando em questões de justiça social desde a morte de George Floyd, um homem negro, nas mãos de um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. A liga e o sindicato concordaram no mês passado em incluir várias iniciativas para combater o racismo.

O relatório revelou uma lista de 29 mensagens aceitáveis para as camisas. Entre elas estão: "Vidas Negras Importam", "Diga Seus Nomes", "Não Posso Respirar", "O Suficiente", "Poder Para o Povo", "Justiça Agora" e "Quantos Mais".

Os nomes de Floyd e outros que faleceram sob custódia policial ou sob circunstâncias que invoquem racismo não serão usadas.

As equipes da NBA devem viajar na próxima terça-feira para Orlando, na Flórida, onde a liga planeja retomar os jogos a partir do dia 30, interrompidos em março por causa do surto do coronavírus.

Todas os jogadores, treinadores e membros das equipes vão ficar instalados na Walt Disney World, com testes diários para covid-19. Os primeiros confrontos, que marcarão o reinício da temporada, foram divulgados na última sexta-feira. O Utah Jazz enfrenta o New Orleans Pelicans, às 19h30 (de Brasília). Em seguida, Clippers e Lakers entram em confronto, às 22 horas. Ambas as partidas acontecerão no dia 30 de julho.