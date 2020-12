NBA começa com Warriors x Nets e Lakers x Clippers e terá cinco jogos no Natal

A NBA anunciou nesta quarta-feira a programação das três primeiras rodadas da temporada 2020/2021. O campeonato começa com uma rodada dupla em 22 de dezembro e terá mais duas partidas no dia seguinte, além de cinco jogos no Natal. O calendário completo da primeira metade da temporada regular, que vai até 4 de março de 2021, será anunciado nesta sexta.

A primeira rodada terá o Golden State Warriors visitando o Brooklyn Nets, a partir das 21h. Já os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, enfrentam os Los Angeles Clippers à meia-noite. Na quarta, o Milwaukee Bucks vai até Boston enfrentar os Celtics às 21h30, enquanto o Phoenix Suns recebe o Dallas Mavericks a partir das 0h30, já na madrugada de quinta (horários de Brasília).

No Natal, o primeiro confronto será com o Miami Heat, campeão da Conferência Leste, recebendo o New Orleans Pelicans, às 14 horas. Na sequência, a partir das 16h30, o Golden State Warriors visita o Milwaukee Bucks. Às 19h, os Celtics duelam com os Nets.

Já às 22h, os Lakers recebem os Mavericks no Staples Center. E o último jogo da noite terá os Clippers visitando o Denver Nuggets às 0h30, no reencontro dos semifinalistas da Conferência Oeste do último campeonato.

Veja abaixo a programação de jogos nos primeiros três dias da temporada 2020/2021 da NBA:

22/12

Golden State Warriors x Brooklyn Nets - 19h

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers - 22h

23/12

Milwaukee Bucks x Boston Celtics - 21h30

Dallas Mavericks vs Phoenix Bucks - 0h30

25/12

New Orleans Pelicans x Miami Heat - 14h

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks - 16h30

Brooklyn Nets x Boston Celtics - 19h

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers - 22h

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets - 0h30