NBA confirma All-Star em uma única noite e promete doação de quase R$ 14 milhões

A NBA anunciou nesta quinta-feira que o All-Star Game será realizado no dia 7 de março, na State Farm Arena, em Atlanta, casa dos Hawks. O evento anual de celebração da liga americana acontece em apenas uma noite pela primeira vez na história por causa da pandemia do novo coronavírus.

Como parte dos eventos deste ano, NBA e NBPA (Associação de Jogadores Profissionais de Basquete) anunciaram um compromisso de doação de mais de US$ 2,5 milhões (R$ 13,6 milhões) em recursos para faculdades e universidades ligadas à cultura da comunidade negra e apoiando iniciativas sobre equidade e conscientização sobre cuidados e vacina em combate à covid-19.

"O All-Star em Atlanta dá sequência na tradição anual de celebrarmos o jogo e os grandes jogadores de todo o mundo diante do público do mundo inteiro. Além da festa em quadra, o All-Star Game honrará o papel vital que as entidades de ensino ligadas à cultura da comunidade negra desempenham em nossas comunidades e concentrará também atenção e recursos no combate à pandemia da covid-19, especialmente para os mais vulneráveis", afirmou o comissário da NBA, Adam Silver.

A noite começa com o Torneio de Habilidades, seguido pelo Torneio de 3 Pontos. Na sequência, às 22h, começa o All-Star Game, com o Torneio de Enterradas sendo disputado no intervalo. O jogo seguirá o mesmo formato do ano passado, tendo as equipes se enfrentando pela vitória em cada quarto e com um placar alvo definido para o último período.

As escalações para serão definidas pelo NBA All-Star Draft, quando os dois capitães das equipes vão escolher seus companheiros em um grupo de jogadores votados como titulares e reservas de cada conferência, podendo selecionar os atletas sem obedecer à respectiva conferência. Os capitães são os titulares de cada conferência mais votados pelos fãs em cada conferência.

Para o All-Star 2021, NBA e NBPA estabeleceram medidas adicionais aos protocolos de segurança e saúde da liga. Isso inclui viagens privadas de ida e volta para Atlanta, a criação de um ambiente 'mini bolha' baseado em hotel único para atletas e técnicos, além de testes mais completos de PCR. Mais informações disponíveis neste link. Para o bem-estar e segurança da comunidade de Atlanta, não haverá atividades para fãs, venda de ingressos ou eventos de hospitalidade como parte do evento.

A realização do evento em meio à pandemia foi bastante criticado por LeBron James, astro do Los Angeles Lakers. "É como uma bofetada na cara", afirmou o jogador. Outros atletas, no entanto, defenderam a realização do All-Star Game.