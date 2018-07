NBA confirma Celtics e Kings no México na próxima temporada

Cada vez mais globalizada, a NBA anunciou nesta terça-feira que voltará ao México no fim do ano. Pela terceira vez na história, a liga realizará uma partida da temporada regular no país. No dia 3 de dezembro deste ano, Boston Celtics e Sacramento Kings duelarão na Cidade do México, como parte do NBA Global Games.

Esta será a primeira vez que Kings e Celtics vão ao México. O país, no entanto, é o que mais recebeu jogos da liga, com 21 até hoje. Destes, no entanto, somente dois foram válidos pela temporada regular. Os outros todos foram amistosos.

"O basquete é mais popular do que nunca e o Global Games México 2015 é parte da nossa dedicação contínua de fazer o esporte crescer pelo mundo. Estamos muito entusiasmados para levar a autêntica experiência da NBA para os nossos fãs mexicanos. É mais uma oportunidade extraordinária de dar aos nossos jogadores e times a experiência de sentir o carinho e conhecer as tradições do país", disse o comissário da NBA, Adam Silver.

O Brasil já esteve na rota da NBA em duas oportunidades: em 2013, com o duelo entre Chicago Bulls e Washington Wizards, e 2014, com a partida entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Para a próxima temporada, a liga já anunciou duas partidas de preparação para a China, em 11 e 14 de outubro, ambas entre Charlotte Hornets e Los Angeles Clippers.