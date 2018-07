NBA confirma Paul George no torneio de enterradas

NEW ORLEANS - Depois de anos ouvindo críticas pela falta de apelo dos participantes do torneio de enterradas do All-Star Weekend, a NBA finalmente voltou a escalar alguns dos principais jogadores da liga neste fundamento. Se não contará com LeBron James ou Blake Griffin, a disputa deste ano terá o ala Paul George, do Indiana Pacers, um dos principais nomes da temporada.

Paul George será uma das principais atrações do All-Star Weekend, que acontecerá entre os dias 14 e 16 de fevereiro, em New Orleans. O ala entra como um dos favoritos no torneio de enterradas, mas terá que superar o atual campeão, Terence Ross, do Toronto Raptors. Outros grandes nomes do concurso são os armadores Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, e John Wall, do Washington Wizards. Harrison Barnes, do Golden State Warriors, e Ben McLemore, do Sacramento Kings, fecham a lista de competidores.

Lillard, aliás, será o grande "fominha" do final de semana. Além do torneio de enterradas, ele participará do desafio de três pontos e do concurso de habilidades, se tornando o primeiro jogador a disputar três competições no sábado. O jogador ainda estará no confronto envolvendo calouros e jogadores no segundo ano de NBA, na sexta, além de ser um dos reservas do Jogo das Estrelas, no domingo.

Na partida entre calouros e jogadores no segundo ano, Lillard estará no time de Grant Hill, ao lado de: Bradley Beal, Andre Drummond, Harrison Barnes, Terrence Jones, Giannis Antetokounmpo, Jonas Valanciunas, Dion Waiters e Pero Antic. A equipe de Chris Webber será formada por: Anthony Davis, Michael Carter-Williams, Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Jared Sullinger, Mason Plumlee, Victor Oladipo, Steven Adams e Kelly Olynyk.

No desafio de arremessos de três pontos, Lillard concorrerá com Arron Afflalo (Orlando Magic), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), Joe Johnson (Brooklyn Nets), Marco Belinelli (San Antonio Spurs), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Kevin Love (Minnesota Timberwolves).

Já no concurso de habilidades, os outros participantes serão: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Michael Carter-Williams (Philadelphia 76ers), Victor Oladipo (Orlando Magic), Trey Burke (Utah Jazz), Goran Dragic (Phoenix Suns) e Reggie Jackson (Oklahoma City Thunder).