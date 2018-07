NBA confirma que Brasil será sede de uma partida da Liga em 2014

RIO DE JANEIRO - A NBA vai voltar ao Brasil em 2014. Arnon de Mello, diretor executivo da NBA no Brasil, confirmou que, assim como no ano passado, quando Chicago Bulls e Washington Wizards se enfrentaram, o país será sede de um jogo de pré-temporada da maior liga de basquete do mundo. Apesar disso, ainda não se sabe quais equipes atuarão em terras brasileiras.

"Já temos um jogo garantido, para outubro, entre dois times da NBA. Já estamos fazendo os convites, e por isso ainda não temos como anunciar os nomes, mas é certo que pelo menos um dos times tem de contar com um jogador brasileiro. Torço para que os dois times que vierem tenham brasileiros, mas como este jogo é na pré-temporada do campeonato de 2014/2015, sempre é possível que algum jogador troque de equipe. Os times e a data serão anunciados pela NBA em março, dentro do NBA Global Games", disse Arnon de Mello, em entrevista concedida ao jornal O Globo.

O dirigente ainda comentou que espera melhorar ainda mais a experiência do torcedor, que sofreu com os preços elevados de ingresso no primeiro jogo oficial da NBA no país. "Vamos tentar em 2014, um ingresso mais em conta dos que os do ano passado. Os ingressos mais caros em outubro não serão como os de 2013, e espero aumentar a carga de ingressos mais baratos", comentou. A partida ainda nao tem um local definido, mas a expectativa é que seja novamente na Arena HSBC, no Rio de Janeiro.

Para o futuro, de Melo possui planos ousados e, mais do que planejar um jogo da temporada regular da NBA no Brasil, assim como já acontece em Londres, ele quer um time da liga norte-americana contra um da nacional, a NBB. "Gostaria de ver uma partida de time da NBA com um do NBB, o que daria uma visibilidade maior às equipes brasileiras e nos deixaria mais perto da base dos fãs que também torcem por times de futebol."