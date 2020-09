NBA confirma que edição de 2020 do Draft será realizada no dia 18 de novembro

A NBA anunciou nesta quarta-feira que a edição de 2020 do Draft, que seleciona jogadores para as 30 equipes da liga, está confirmado para o próximo dia 18 de novembro e será transmitido ao vivo pela ESPN. A data ainda está sujeita à alteração caso seja necessário por causa da pandemia do novo coronavírus. O evento será feito de maneira virtual, sem a tradicional cerimônia de subida ao palco ao serem anunciados como novos atletas das franquias.

A nova data vai dar mais tempo para o processo pré-Draft de 2020 e também para a definição da possível data de início da temporada 2020/2021, o que já vem sendo conversado entre a liga e a NBPA (Associação Nacional de Atletas de Basquete, na sigla em inglês) em relação à questões sobre o Acordo Coletivo de Trabalho.

Para o Draft deste ano, o Minnesota Timberwolves ficou com a primeira escolha geral depois da realização da loteria do Draft, ou "Draft Lottery" em inglês, no último dia 21. Neste sorteio é definido a ordem das escolhas das 14 equipes que não avançaram para os playoffs. As três franquias que fizeram a pior campanha durante a temporada regular estavam cotadas com as maiores chances de ficarem com a escolha número 1.

Os Timberwolves tinham 14% de chance de obter a primeira escolha, mesma porcentagem do Golden State Warriors e do Cleveland Cavaliers. A franquia de San Francisco, representada pelo astro Stephen Curry, ficou com a segunda escolha e a de Ohio irá selecionar na quinta posição. O Charlotte Hornets vai selecionar em terceiro, seguido pelo Chicago Bulls.

O ala-armador Anthony Edwards, da Universidade de Georgia, é considerado por especialistas como o maior prospecto do Draft de 2020. Nomes como o armador LaMelo Ball e o pivô James Wiseman também estão bem cotados para serem selecionados nas primeiras escolhas.