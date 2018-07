NBA conhece seu campeão na noite desta quinta-feira

SÃO PAULO - Miami Heat e San Antonio Spurs entram em quadra hoje, a partir das 22h (de Brasília) para decidir quem é o grande campeão da NBA, a liga profissional de basquete norte-americana. O sétimo e decisivo jogo da série final, empatada em 3 a 3, será disputado no American Airlines Arena, em Miami.

Os Spurs tiveram a chance de conquistar o título na terça-feira, no sexto jogo das finais. Mesmo jogando na casa do adversário, a equipe contou com grande atuação do pivô Tim Duncan e entrou no último quarto da partida vencendo por 75 a 65.

Quando o título do time do Texas parecia iminente, porém, apareceu LeBron James. De atuação apagada nos três primeiros quartos do jogo - quando anotou apenas 14 pontos - o jogador assumiu a condição de principal nome do Heat e marcou 16 pontos na última parte do partida, ajudando a equipe a buscar o empate em 95 a 95. Na prorrogação, a equipe da Flórida manteve o embalo e garantiu a vitória por 103 a 100.

Atual campeão da NBA, o Miami Heat vai em busca do terceiro título da sua história. O San Antonio Spurs quer o penta. O maior campeão da competição é o Boston Celtics, que possui 17 títulos.