NBA cresce mais de 50% em números gerais no Brasil mesmo em meio à pandemia do coronavírus

O sucesso da NBA no Brasil é inversamente proporcional ao protagonismo brasileiro em quadra neste momento em que o tradicional All-Star Game será disputado no domingo, em Cleveland, na celebração dos 75 anos da liga americana. A NBA, como negócio, cresceu muito nos últimos dois anos no País, mesmo em meio à crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. Os números são impressionantes.

"Crescemos mais de 50% em números gerais", revela Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil, ao Estadão. Ele comanda o escritório da liga no País, que completa dez anos de operação em 2022. A empreitada começou em uma pequena sala em Botafogo, zona sul do Rio, com apenas dois funcionários, em julho de 2012. Agora são 20 pessoas trabalhando diariamente para atender à expectativa dos fãs brasileiros.

Leia Também G!rls Camp do NBA Basketball School em São Paulo terá participação da ginasta Rebeca Andrade

"Isso faz parte da consistência da nossa atuação no mercado brasileiro, um mercado extremamente receptivo, que acolheu muito bem a liga e suas iniciativas. Durante todo o período mais crítico, já que hoje vivemos uma fase diferente, mas ainda não livres da pandemia, nos aproximamos do público por meio de diversas ações e iniciativas, levando entretenimento e o basquete para perto das famílias", reforçou.

O número de pessoas que consomem NBA subiu de 31 milhões em 2019 para 45 milhões em 2021 no Brasil, segundo pesquisa do Ibope Repucom. A demanda gera oferta.

A NBA passou de seis lojas físicas antes do início da pandemia para 18. A última unidade inaugurada foi no Shopping Catuai Palladium, em Foz do Iguaçu (PR), há uma semana. A próxima será no NorteShopping, no Rio, em breve. Em outubro do ano passado, foi inaugurada no Morumbi Town Shopping, em São Paulo, a NBA Store Arena, maior unidade da América Latina e quarta maior do mundo.

São mais de 3 mil peças de Stock Keeping Unit (Unidade de Manutenção de Estoque, em português) diferentes oferecidas aos fãs em produtos oficiais e licenciados. Tudo isso faz do Brasil o terceiro maior mercado de varejo físico do mundo fora dos Estados Unidos.

TRANSMISSÕES

Mas o fã da NBA não quer apenas vestir os uniformes dos principais jogadores e equipes ou ter experiências que o aproximem da atmosfera da liga. Eles querem assistir aos jogos. E, claro, o leque de opções foi devidamente ampliado no Brasil.

São mais de 460 transmissões ao vivo por tevês aberta (Band) e fechada (ESPN e SporTV) e plataformas digitais (YouTube e Twitch), além do NBA League Pass, aplicativo da própria liga que exibe todos os jogos da temporada e playoffs e oferece diversos pacotes de assinatura. O Brasil se tornou o país número 1 em assinantes deste serviço, superando a Austrália, líder até o ano passado.

Destaque para o streaming Gaules, da Twitch, que somou mais de 3,5 milhões de horas assistidas nas lives na temporada passada, sua primeira como parceiro da NBA. A linguagem de transmissão direcionada ao público da Geração Z (pessoas nascidas entre 1995 e 2010), foi uma aposta certeira.

"O Brasil é um país estratégico, muito importante para a NBA globalmente, vemos o mercado aberto à inovação, então temos investido bastante nesse segmento em projetos que vão desde à NBA House, passando pela distribuição de jogos em plataformas, espaços como a NBA Store Arena, ativações desenhadas com os nossos parceiros, oportunidades de interagir e alimentar essa paixão dos fãs do Brasil", afirmou Rodrigo Vicentini.

"Sabemos que a NBA é muito consumida dentro de quadra, por suas equipes, pelos astros, jogos, finais, lances fantásticos... Mas vemos o quanto o fã brasileiro é interessado no 'fora de quadra' também, em pontos de contato da liga com a cultura urbana, com o lifestyle, com os produtos, a moda, os eventos, com as parcerias... Vemos isso em todas as frentes porque monitoramos índices de vendas, audiência, expansão de lojas, transmissões de TV, streaming... Brasileiro ama NBA e estamos muito felizes em termos essa relação cada vez mais forte com os fãs por todo o país", completou.

A forte relação é facilmente comprovada também pelas redes sociais. O Brasil é o líder na América Latina e um dos maiores no mundo, sempre desconsiderando os Estados Unidos. São mais de cinco milhões de seguidores juntando Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. A liga tem investido em muitas ações de engajamento pelos perfis oficias. No canal do YouTube, que transmite alguns jogos em parceria com a Budweiser, são mais de 600 mil inscritos.

NÃO É APENAS ENTRETENIMENTO

O crescimento da NBA também aconteceu nos projetos que buscam fomentar o basquete no Brasil. O NBA Basketball School, que tem como propósito compartilhar o método de ensino do basquete americano, por exemplo, subiu de mais de 80 núcleos no segundo semestre de 2021 para mais de 150 unidades já nesse começo de ano. É o país com este programa mais desenvolvido no mundo.

Além disso, o programa jr. nba, lançado em setembro do ano passado e que visa ajudar na capacitação de instrutores/professores, para o desenvolvimento e massificação do basquete pelo País, já passou de 8 mil profissionais capacitados pela metodologia.

Não à toa, o escritório no Brasil certamente terá vida longa. "Os brasileiros receberam a NBA de coração e braços abertos e, ao longo dessa década, os fãs nos ajudaram a construir uma historia maravilhosa no País. O brasileiro adora esporte, pratica esporte, joga basquete, entende tudo da bola laranja, segue os jogos, acompanha os seus ídolos... E a NBA é uma liga aspiracional, isso cria uma conexão única, uma combinação perfeita. Nossos fãs são muito exigentes e nós nos desafiamos todos os dias a criar iniciativas e promover ações movidos por essa paixão, sempre buscando, claro, surpreender. Temos colhido ótimos resultados e que possamos fazer ainda mais pelos próximos dez anos", finalizou Rodrigo Vicentini.