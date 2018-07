NBA cria emojis para todos os jogadores do All-Star Game

Para quem já imaginou como seriam os emojis dos astros do esporte, o sonho virou realidade. A NBA divulgou nesta quinta-feira emojis de todos os jogadores participantes do All-Star Game, em Toronto. O objetivo da liga norte-americana de basquete é encorajar os fãs a votarem no MVP (jogador mais valioso) da partida de uma maneira divertida. Basta usar a hashtag #nomesobrenome de seu atleta preferido no Twitter para ajudar na escolha do craque do jogo. Os votos na rede social valerão 25% do total na escolha do MVP.