NBA: Curry volta, Poole brilha e Warriors largam na frente dos Nuggets nos playoffs

A primeira vez ninguém esquece. E a estreia de Jordan Poole nos playoffs da NBA não poderia ser melhor. Substituto de Stephen Curry, que voltou a jogar um pouco apenas neste sábado após se recuperar de lesão no pé esquerdo, o armador reserva mostrou muita personalidade diante do forte Denver Nuggets de Nikola Jokic, para ser o destaque na vitória do Golden State Warriors, por 123 a 107, na abertura da série melhor de sete.

Poole foi o cestinha do jogo 1 na Chase Center, em São Francisco, na Califórnia, anotando 30 pontos. Klay Thompson, de volta aos playoffs após três anos tratando de graves lesões no joelho (rompeu os ligamentos), colaborou com outros 19, enquanto Jokic foi o melhor do Denver, mais uma vez, ao anotar 25 pontos.

Os Warriors perderam o primeiro quarto por um ponto, mas foram em vantagem ao intervalo, ao abrirem 58 a 47. Fecharam a terceira parcial com 20 pontos na frente e apenas administraram no final. "Jordan Poole, uau, que estreia nos playoffs", comemorou Thompson. "Ele é simplesmente incrível. Que estrela em formação", acrescentou.

Stephen Curry jogou por 22 minutos e anotou 16 pontos. O próximo compromisso entre as equipes será na segunda-feira, novamente na Califórnia, e o técnico Steve Kerr não quis confirmar se volta com o astro desde o início ou se mantém Poole entre os titulares. "Vamos cruzar essa ponte quando chegarmos lá", falou, sorrindo e enigmático.

"Não tenho expectativas sobre o que vem a seguir, porque estamos sempre tentando descobrir, é uma situação difícil de lidar em termos de aceleração rápida que tive e essa é uma intensidade do tipo playoff e atmosfera", se esquivou Curry.

Já Jokic lamentou sua apresentação e prometeu melhora na segunda-feira. "Eles têm as armas. Mas acho que perdi alguns bolas fáceis, eles estavam me marcando muito bem", justificou Jokic. "Então eu preciso ser melhor, pelo menos fazer as bandejas e arremessos fáceis."

A surpresa da abertura dos playoffs da NBA foi a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Memphis Grizzlies, no Tennessee. Os visitantes ganharam do segundo melhor time da temporada regular por 130 a 117, revertendo a vantagem do mando de quadra na série.

Primeira escolha no draft de 2020, Anthony Jhonson foi o destaque dos Timberwolves com 36 pontos. "Dando mais um show e impactando a vitória", celebrou o herói da partida.

Nos demais jogos, o Philadelphia 76ers passou fácil pelo Toronto Raptors, com 131 a 111, enquanto o Utah Jazz levou a melhor no ginásio do Dallas Mavericks com 99 a 93.