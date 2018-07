NBA decide cancelar jogo do Celtics após tragédia

A tragédia deixou centenas de feridos, elevou a preocupação com questões de segurança e causou comoção e homenagens em jogos realizados na noite de segunda nos Estados Unidos. A partida entre Boston Bruins e Ottawa Senators, válida pela liga de hóquei, também em Boston, seria disputada na segunda e foi adiada, mas a nova data do duelo ainda não foi definida.

"O jogo entre Boston Celtics e Indiana Pacers, agendado para esta terça-feira, 16, no TD Garden, foi cancelado. O jogo não será remarcado", anunciou a NBA, que também alterou o horário do duelo entre Atlanta Hawks e Toronto Raptors, pois a partida do Celtics seria transmitida pela TV. "A NBA manifesta a sua solidariedade com todos aqueles afetados pela tragédia em Boston".

Com a decisão da NBA, Celtics e Pacers vão encerrar a temporada regular com 81 partidas disputadas, uma a menos do que as outras equipes. A situação, porém, não vai alterar a classificação final dos times, que estão classificados para os playoffs. O Indiana já garantiu a terceira colocação da Conferência Leste, com 49 vitórias em 80 jogos, enquanto o Boston avançou em sétimo lugar no Leste, com 41 triunfos em 80 partidas.