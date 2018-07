NBA define participantes de eventos do All-Star Weekend

Dessa vez, a disputa será entre as conferências. Atual campeão, Jeremy Evans, do Utah Jazz, Eric Bladsoe, do Los Angeles Clippers, e Kenneth Faried, do Denver Nuggets, serão os representantes do Oeste. Gerald Green, do Indiana Pacers, Terrence Ross, do Toronto Raptors, e James White, do New York Knicks, foram escolhidos do lado do Leste. Os três jogadores de cada conferência vão se enfrentar em até 1min30 com direito a duas enterradas para eles. O melhor de cada disputa vai para a final.

A disputa do torneio de três pontos vai envolver Paul George, do Pacers, Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, e Steve Novak, pelo Knicks, todos da Conferência Leste, e Ryan Anderson, do New Orleans Hornets, Matt Bonner, do San Antonio Spurs, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, pelo Oeste. Atual campeão, Kevin Love, do Minnesota Timberwolves, não vai defender a sua conquista por estar lesionado.

Atual campeão do Desafio de Habilidades, Tony Parker, do Spurs, tentará superar Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, Jeremy Lin, do Houston Rockets, Jrue Holiday, do Philadelphia 76ers, Brandon Knight, do Detroit Pistons, e Jeff Teague, do Atlanta Hawks, para manter o seu título.