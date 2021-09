NBA discute realização de outro torneio, com premiação de R$ 5,2 milhões, durante temporada regular

A NBA procura caminhos para aumentar sua competitividade e, segundo informações vindas dos EUA, o troféu Larry O’Brien pode não ser mais o único prêmio da temporada. A liga está considerando realizar um campeonato no meio da temporada que incluiria um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5,22 milhões na cotação atual) para cada jogador. Segundo a notícia, foi discutido o conceito em uma reunião do Comitê de Competições.

Um painel de diretores da NBA vai votar, ainda neste mês, se as saídas de bola só poderão ser revisadas se desafiadas por técnicos. A proposta serviria para acelerar os dois minutos finais das partidas sem ter revisões automáticas para jogadas complicadas de serem apitadas.

A possibilidade da realização de tal torneio não é uma novidade nos bastidores da NBA. Em dezembro de 2019, a ESPN americana reportou que a NBA estaria considerando tal proposta para os atletas terem uma motivação extra na temporada regular.

Na época, alguns receios dos executivos atrasaram a concretização da ideia. As preocupações eram baseadas na preferência dos jogadores de terem um descanso no meio da temporada ao invés de jogarem por 1 milhão de dólares. No tempo, diversos atletas se ausentavam de partidas para chegarem a pós-temporada bem descansados. Assim, o torneio, que seria no formato mata-mata, continuaria sem a motivação dos jogadores ao redor da NBA.

Previamente, em março desse ano, foi noticiado também que foi o comissário Adam Silver "quem fez a proposta", já que outros métodos de competitividade, como o atual formato do All-Star Game e o torneio de "play-in" (espécie de repescagem antes dos playoffs), foram um sucesso entre os fãs.

Mas qualquer acordo envolvendo a realização do torneio precisará do aval de dois terços das franquias e da Associação dos Jogadores (NBPA, na sigla em inglês). Caso seja aceito, o campeonato não fará parte da temporada 2021-2022 por contra da já divulgação do calendário.