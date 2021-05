NBA diz que ida de LeBron James a evento público não criou riscos de covid-19

A NBA divulgou um pronunciamento na noite de segunda-feira sobre a violação de LeBron James contra o protocolo de saúde e segurança da liga contra o novo coronavírus. Como previamente reportado pela ESPN americana, o astro do Los Angeles Lakers teria atendido um evento promocional de uma marca de tequila. O ocorrido teria sido alguns dias antes da partida de "play-in" (repescagem) contra o Golden State Warriors, na última quarta.

"Atendeu rapidamente a um evento na semana passada onde era necessário estar vacinado ou ter apresentado um teste negativo contra covid-19", disse Mike Bass, chefe de comunicações da liga, no pronunciamento.

Após analisar a situação detalhadamente, a NBA determinou que LeBron James não precisaria ficar em quarentena longe dos seus companheiros. A reposta foi que "concluiu-se que a ida dele ao evento não criou riscos em relação ao contágio de covid-19".

Em uma conversa com a imprensa na semana passada, o astro dos Lakers negou especificar se ele tomou a vacina e disse "não é grande coisa". Mas muitos inferiram que a pronunciamento da liga confirma a vacinação de LeBron James.

Além de dizer sobre a situação do jogador, Bass ainda falou de situações similares, comentando que tais foram resolvidas com o time do atleta em jeitos similares.

A liga terminou o pronunciamento falando que os jogadores já vacinados têm mais liberdade. Eles podem ir a eventos ou atividades fora das quadras, incluindo encontros com patrocinadores e realizações de peças midiáticas.

Mas após a informação, muitos desconfiaram da declaração da liga. Com a série de primeira rodada dos Lakers contra o Phoenix Suns, se LeBron James entrasse de quarentena perderia a maioria dos jogos. Ao invés disso, o astro entrou em quadra no último domingo e terminou com 18 pontos, 10 assistências e sete roubos de bola na derrota por 99 a 90 pelo jogo 1.

LeBron James e os Lakers voltam à quadra nesta terça-feira, quando enfrentam os Suns, no Arizona, pelo segundo jogo da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste.