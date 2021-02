NBA e Associação de Jogadores trabalham em acordo para realizar All-Star em Atlanta

A NBA e a Nbpa (Associação Nacional de Jogadores de Basquete, da sigla em inglês) estão em constantes conversas para finalizar um acordo que visa realizar o All-Star Game (Jogo das Estrelas) desta temporada em Atlanta, no dia 7 de março. Diferente das tradicionais festividades, o evento este ano seria realizado em um único dia.

A noite em questão aconteceria na State Farm Arena, casa do Atlanta Hawks na NBA, e contaria tanto com o jogo entre Conferência Oeste e Leste, como também os tradicionais torneio de enterradas, desafio de habilidades e competição dos arremessos de três pontos.

Segundo o acordo, que ainda está em vias de finalização, os detalhes deste evento consideravelmente curto englobaria o transporte de ida e volta para Atlanta dos envolvidos em uma janela de tempo bastante curta. Protocolos de segurança também estão sendo debatidos e decididos.

A NBA e o sindicato, presidido por Chris Paul, armador do Phoenix Suns, estão confiantes de que as maiores estrelas da liga estão dispostas a fazer o evento acontecer, mesmo com uma curta janela da já apertada temporada, que teve de sofrer drásticas mudanças devido à pandemia de coronavírus. Além das finais da liga, o All-Star Game é a ocasião que mais conta com engajamento da torcida, o que é um fator motivacional para que aconteça, mesmo levando em conta o atual cenário.

Vale ressaltar que o atual calendário da NBA já está bem apertado, considerando que está com 10 jogos a menos que as temporadas habituais, além de ter diversos jogos adiados em razão de casos rotineiros de covid-19. Chris Paul defende a ideia do All-Star em Atlanta e incluiu a ideia de usar os dinheiro arrecadado para doação faculdades historicamente negras e também fornecer apoio no combate ao coronavírus.

A NBA já havia adiado o All-Star Weekend originalmente de Indianápolis, que aconteceria em fevereiro. A cidade foi 'recompensada' com a realização do evento em 2024.