NBA e Panini lançam álbum de figurinhas oficial da temporada 2020-21 da liga americana de basquete

A NBA e a Panini anunciaram o lançamento do mais novo álbum de figurinhas da temporada 2020-2021 da liga americana de basquete. São 72 páginas e 500 cromos adesivos, que trazem os jogadores de todas as 30 franquias da competição, junto de suas estatísticas de pontos, assistências e rebotes de 2019-20, além de cromos de logos e uniformes das franquias.

O álbum é distribuído em todo o Brasil. Interessados podem adquirir o item em bancas de jornal, nas unidades NBA Store e no site da Panini a partir de R$ 10. Cada envelope contendo cinco figurinhas e um card custa R$ 4,50.

Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, Ja Morant, do Memphis Grizzlies, LeBron James, do Los Angeles Lakers, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, Stephen Curry, do Golden State Warriors, Zion Williamson, do New Orleans Pelicans e Luka Doncic, do Dallas Mavericks, considerados os principais atletas da liga. Eles estão na capa da publicação.

O álbum ainda conta com um sessão especial sobre a temporada passada, que aborda o Draft 2020, o prêmio de "MVP" (Jogador Mais Valioso) e o título do Los Angeles Lakers. Além disso, a coleção tem ainda 100 cards e um porta-cards exclusivo para os fãs da liga de basquete dos EUA acompanharem os astros durante a temporada.