NBA e WNBA anunciam produção de máscaras de proteção customizadas

A NBA e a WNBA anunciaram que irão produzir máscaras de proteção facial personalizadas com os emblemas das equipes participantes das ligas de basquete americanas. A medida segue o movimento internacional de combate ao novo coronavírus e toda receita oriunda com a venda dos itens será direcionada para instituições de combate à fome nos Estados Unidos e no Canadá.

LEIA TAMBÉM > NBB cria equipe multidisciplinar para preparar retorno da disputa do campeonato

"Como comunidade global, todos temos um papel importante na redução do impacto da pandemia do coronavírus, seguindo a recomendação do CDC de cobrir nariz e boca quando estivermos em público. Por meio das máscaras, os fãs da NBA e da WNBA podem seguir essas diretrizes enquanto colaboram com os esforços da liga para ajudar os que foram diretamente afetados pela covid-19", explicou Kathy Behrens, presidente do Programa de Jogadores e Responsabilidade Social da NBA.

A "Feeding América" e a "Second Harvest" foram as instituições escolhidas que serão beneficiadas com a ação. Esta primeira, ajuda mais de 40 milhões de norte-americanos todos os anos. Dentre eles, 12 milhões de crianças e 7 milhões de idosos.

Clubes de futebol brasileiros também estão adotando medidas similares. Nesta semana, o Grêmio lançou máscaras customizadas com o escudo do clube, onde o dinheiro, proveniente da venda dos itens, será direcionado a famílias que vivem em comunidades próximas ao estádio tricolor. Ceará e Avaí também aderiram à ação.